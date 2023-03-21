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Promo Alfamart 21-22 Maret 2023, Beli 2 Gratis 1, Bimoli Rp37.500, Indomie Rp14.200, Marjan Rp10.200

Nikmati beragam penawaran menarik pada Promo Alfamart Hari Ini 21 Maret 2023.

Penulis: Meika Pestaria Tumanggor | Editor: Meika Pestaria Tumanggor
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Instagram Alfamart
Promo Alfamart - Promo Alfamart 21-22 Maret 2023, Beli 2 Gratis 1, Bimoli Rp37.500, Indomie Rp14.200, Marjan Rp10.200 

POS-KUPANG.COM - Nikmati beragam penawaran menarik pada Promo Alfamart Hari Ini 21 Maret 2023.

Hari ini hingga 22 Maret 2023 masih berlangsung Promo Alfamart edisi spesial Munggahan Ramadhan.

Pada Promo Alfamart ini ada diskon alfamart untuk minyak goreng, beli 2 gratis 1 untuk minuman, masih banyak banyak hal menarik lainnya.

Untuk produk yang termasuk dalam promo ini, cek pada katalog promo alfamart berikut ini:

Baca juga: Promo Alfamart 20-22 Maret 2023, Minyak Goreng Murah Mulai 25 Ribuan, Pakai Gopay, OVO Lebih Hemat

1. Camar minyak goreng pouch 2 liter Rp 32.500, bayar pakai OVO Rp 30.500

2. Sania minyak goreng pouch 2 liter Rp 35.700, bayar pakai OVO Rp 33.700

3. Tropical minyak goreng botol/ pouch 2 liter Rp 35.900, bayar pakai OVO Rp 33.900

4. Bimoli minyak goreng pouch 2 liter Rp 37.500, bayar pakai OVO Rp 35.500

5. Sunco minyak goreng pouch 2 liter Rp 38.300, bayar pakai OVO Rp 36.300

6. Fortune minyak goreng pouch 2 liter Rp 35.500, bayar pakai OVO Rp 33.500

7. Barco minyak goreng pouch 1 liter Rp 25.900

 

8. Alfamart sirup cocopadan botol 500ml Rp 15.900

9. Alfamart sirup Sqs jeruk botol 525 Rp 11.900

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Sumber: Pos Kupang
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Pos Kupang Hari Ini

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