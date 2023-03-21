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Minyak Goreng Murah Hari Ini 21 Maret 2023, Cek Harga di Alfamart, Indomaret Hypermart dan Transmart

Promo Minyak Goreng Murah Hari Ini 21 Maret 2023, Cek Harga di Alfamart, Indomaret, Hypermart dan Transmart. Lebih Murah bayar pakai Gopay atau kartu

Penulis: Hermina Pello | Editor: Hermina Pello
zoom-inlihat foto Minyak Goreng Murah Hari Ini 21 Maret 2023, Cek Harga di Alfamart, Indomaret Hypermart dan Transmart
POS-KUPANG.COM/ASTI DHEMA
MINYAK GORENG - Minyak Goreng Murah Hari Ini 21 Maret 2023, Cek Harga di Alfamart, Indomaret Hypermart dan Transmart 

POS-KUPANG.COM - Bagi yang berburu mencari Minyak goreng dengan harga yang murah di hari ini Selasa 21 Maret 2023, simak promo Minyak goreng di 4 tempat ini yakni Promo Indomaret, Promo Transmart Carrefour, Hypermart, dan Alfamart.

Dalam Promo Minyak goreng murah ini, bagi yang ingin mendapatka harga extra diskon bisa membayar dengan menggunakan Ovo / Gopay atau kartu Debit/kartu kredit.

Untuk harga Minyak goreng murah di Indomaret ada 10 merek minyak gireng yakni  Bimoli, Tropical,Sovia, Indomaret, Sania , Fortune , Camar, Harumas dan Barco'

Sedangkan Promo Alfamart untuk 7 ,merek minyak goreng yakni Camar, Sania, Tropical, Bimoli, Sunco. Fortune dan Barco. Sementara di Hypermart dan Transmart untuk 2 merek Minyak goreng

Selengkapnya simak Promo Minyak goreng murah dibawah ini :

1. Promo Indomaret Minyak goreng murah

Bimoli Minyak goreng 2 Liter pouch Rp 37.500 bayar pakai Gopay cashback Rp 1.500, pakai kartu kredit BNI Rp. 37.500

Tropical Minyak goreng 2 Liter botol Rp 35.900 bayar pakai Gopay cashback Rp 1.500,, pakai kartu kredit Bank Mandiri Rp 30.900

Sovia Minyak goreng 2 Liter pouch Rp 32,900, bayar pakai Gopay cashback Rp 1.500, pakai kartu kredit BNI Rp. 27.900

Indomaret Minyak goreng 2 Liter pouch Rp35.700, bayar pakai Gopay cashback Rp 1.500 pakai kartu kredit BNI Rp30.700

Sania Minyak goreng 2 Liter pouch Rp35.700 bayar pakai Gopay cashback Rp 1.500 pakai kartu kredit BNI Rp30.700

Indomaret Minyak goreng 2 liter pouch Rp35.700 bayar pakai Gopay cashback Rp 1.500 , pakai kartu  BNI RP 32.500

Fortune Minyak goreng 2 Liter pouch Rp35.500 bayar pakai Gopay cashback Rp 1.500 pakai kartu Debit BNI RP 30.500

Camar Minyak goreng 2 Liter pouch Rp32.500 bayar pakai Gopay cashback Rp 1.500 pakai ovo cashback Rp3.000, kartu Debit Bank Permata Rp27.500

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Sumber: Pos Kupang
Tags
Minyak goreng
Promo Alfamart
Promo Indomaret
Promo Hypermart
Promo Transmart Carrefour
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