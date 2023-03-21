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Minyak Goreng Murah Hari Ini 21 Maret 2023, Cek Harga di Alfamart, Indomaret Hypermart dan Transmart
Promo Minyak Goreng Murah Hari Ini 21 Maret 2023, Cek Harga di Alfamart, Indomaret, Hypermart dan Transmart. Lebih Murah bayar pakai Gopay atau kartu
Penulis: Hermina Pello | Editor: Hermina Pello
POS-KUPANG.COM - Bagi yang berburu mencari Minyak goreng dengan harga yang murah di hari ini Selasa 21 Maret 2023, simak promo Minyak goreng di 4 tempat ini yakni Promo Indomaret, Promo Transmart Carrefour, Hypermart, dan Alfamart.
Dalam Promo Minyak goreng murah ini, bagi yang ingin mendapatka harga extra diskon bisa membayar dengan menggunakan Ovo / Gopay atau kartu Debit/kartu kredit.
Untuk harga Minyak goreng murah di Indomaret ada 10 merek minyak gireng yakni Bimoli, Tropical,Sovia, Indomaret, Sania , Fortune , Camar, Harumas dan Barco'
Sedangkan Promo Alfamart untuk 7 ,merek minyak goreng yakni Camar, Sania, Tropical, Bimoli, Sunco. Fortune dan Barco. Sementara di Hypermart dan Transmart untuk 2 merek Minyak goreng
Selengkapnya simak Promo Minyak goreng murah dibawah ini :
1. Promo Indomaret Minyak goreng murah
Bimoli Minyak goreng 2 Liter pouch Rp 37.500 bayar pakai Gopay cashback Rp 1.500, pakai kartu kredit BNI Rp. 37.500
Tropical Minyak goreng 2 Liter botol Rp 35.900 bayar pakai Gopay cashback Rp 1.500,, pakai kartu kredit Bank Mandiri Rp 30.900
Sovia Minyak goreng 2 Liter pouch Rp 32,900, bayar pakai Gopay cashback Rp 1.500, pakai kartu kredit BNI Rp. 27.900
Indomaret Minyak goreng 2 Liter pouch Rp35.700, bayar pakai Gopay cashback Rp 1.500 pakai kartu kredit BNI Rp30.700
Sania Minyak goreng 2 Liter pouch Rp35.700 bayar pakai Gopay cashback Rp 1.500 pakai kartu kredit BNI Rp30.700
Indomaret Minyak goreng 2 liter pouch Rp35.700 bayar pakai Gopay cashback Rp 1.500 , pakai kartu BNI RP 32.500
Fortune Minyak goreng 2 Liter pouch Rp35.500 bayar pakai Gopay cashback Rp 1.500 pakai kartu Debit BNI RP 30.500
Camar Minyak goreng 2 Liter pouch Rp32.500 bayar pakai Gopay cashback Rp 1.500 pakai ovo cashback Rp3.000, kartu Debit Bank Permata Rp27.500
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