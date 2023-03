Jelang Ramadhan, Swiss-Belcourt Hotel Kupang Hadirkan Promo Menarik

POS-KUPANG.COM - Jelang Bulan Ramadhan 2023, Swiss-Belcourt Hotel Kupang memberikan promo bertema Ramadhan Kareem yang memiliki arti murah hati untuk berbagi kasih dengan masyarkat Kota Kupang.

Refthiana Tefa Assistant Sales Manager Swiss-Belcourt Hotel Kupang mengatakan, promo Ramadhan Kareem terdiri dari promo kamar menari mulai dari harga Rp.508.000 dan Rp.558.000 include Sahur dan Buka Puasa dan paling spesial konsumen bisa menikmati pemandangan pantai yang indah.

“Untuk kamar kita ada dua tipe sea view (pemandangan laut) dan city view (pemandangan kota) jadi yang sea view sedikit lebih mahal, “ tutur Refthiana di Podcast Pos Kupang, Senin 20 Maret 2023.

Kemudian untuk hidangan berbuka puasa Swiss-Belcourt Hotel Kupang menyediakan menu buka puasa yang di buka dari pukul 17:00 wita sampai 21:00 wita.

Dikatakan Robi Isnanto Food & Baverage Manager, untuk range makanan yang disediakan mulai dari appetizers, modern soup, maincourse, dessert, dan takjil untuk melengkapi menu buka puasa nantinya.

“Tentunya ada kurma dan kita akan menyediakan jajanan tradisional yang identik dengan ramadhan dan kacang khas Timur Tengah,” tutur Robi Isnanto.

Ditambahkan Robi Isnanto, untuk menu makanan di Swiss-Belcourt Hotel Kupang setiap harinya bervariasi mulai dari makanan Indonesia, Western, dan China.

“Mulai dari makanan Indonesia, Western dan China agar tidak membosankan bagi pengunjung, “ tambah Robi.

Selain promo kamar dan menu makanan yang akan hadir di bulan puasa nantinya, Swiss Belcourt Hotel Kupang juga menyediakan Promo Ramadhan Delight All You Can Eat mulai dari tanggal 22 Maret sampai 22 April nantinya.

Dikatakan Lady Kalalo Public Relation untuk Promo Ramadhan Delight dengan harga Rp. 100.000 per orang, para pengunjung sudah bisa makan sepuasnya di Swiss-Belcourt Hotel Kupang.

“Nanti akan ada all you can eat sepanjang bulan puasa dan itu teman-teman sudah bisa makan sepuasnya kemudian untuk reservasi 10 pack gratis 1 pack, “ tutur Lady Kalalo Public Relation.

Kemudian selain promo kamar, makanan dan ramadhan delight all you can eat yang akan menemani calon pengunjung di bulan puasa nantinya, Swiss-Belcourt Hotel Kupang juga menyediakan beberapa penawaran menarik lainnya mulai dari arisan package, super march, wedding package, birthday package dan mom & kids cooking class.

Mewakili Swiss-Belcourt Hotel Kupang, Robi Isnanto mengajak masyarakat Kota Kupang datang ke Swiss-Belcourt Hotel Kupang untuk menikmati berkah bulan puasa bersama, selain itu untuk bagi masyarakat yang ingin lebih tau tentang info penawaran, bisa langsung mengunjungi media Swiss Belcourt Hotel Kupang atau langsung ke Swiss-Belcourt Hotel Kupang. (Rian Sogen Magang Unwira)

