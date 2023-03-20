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Minyak Goreng Murah Hari Ini 20 Maret 2022 Potongan Harga Rp12Ribu, Cek Alfamart Hypermart Transmart
Minyak Goreng Murah Hari Ini 20 Maret 2022 Potongan Harga Rp12Ribu, Cek harga di Alfamart Hypermart Transmart
Penulis: Hermina Pello | Editor: Hermina Pello
POS-KUPANG.COM - Bagi yang mencari Minyak goreng dengan harga yang murah di hari ini Senin 20 Maret 2023, simak promo Minyak goreng di3 tempat ini yakni Promo Transmart Carrefour, Hypermart, dan Alfamart.
Dalam Promo Minyak goreng murah ini, bagi yang ingin mendapatka harga extra diskon bisa membayar dengan menggunakan Ovo / Gopay atau kartu Debit/kartu kredit.
Selengkapnya simak Promo Minyak goreng murah dibawah ini :
1. Promo Alfamart Minyak goreng Murah
Promo terbaru yang satu ini emang gak boleh sampai kelolosan ya Sahabat
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Periode 16 - 31 Maret 2023
Camar Minyak goreng pouch 2 liter Rp 32.500, bayar pakai OVO Rp 30.500
Sania Minyak goreng pouch 2 liter Rp 35.700, bayar pakai OVO Rp 33.700
Tropical Minyak goreng botol/ pouch 2 liter Rp 35.900, bayar pakai OVO Rp 33.900
Bimoli Minyak goreng pouch 2 liter Rp 37.500, bayar pakai OVO Rp 35.500
Sunco Minyak goreng pouch 2 liter Rp 38.300, bayar pakai OVO Rp 36.300
Fortune Minyak goreng pouch 2 liter Rp 35.500, bayar pakai OVO Rp 33.500
Barco Minyak goreng pouch 1 liter Rp 25.900
2. Promo Hypermart untuk Minyak goreng murah
Minyak goreng
Promo Alfamart
Promo Indomaret
Promo Transmart Carrefour
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