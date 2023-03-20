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Minyak Goreng Murah Hari Ini 20 Maret 2022 Potongan Harga Rp12Ribu, Cek Alfamart Hypermart Transmart

Minyak Goreng Murah Hari Ini 20 Maret 2022 Potongan Harga Rp12Ribu, Cek harga di Alfamart Hypermart Transmart

Penulis: Hermina Pello | Editor: Hermina Pello
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POS-KUPANG.COM/IRFAN HOI
MINYAK GORENG - Minyak Goreng Murah Hari Ini 20 Maret 2022 Potongan Harga Rp12Ribu, Cek Alfamart Hypermart Transmart 

POS-KUPANG.COM - Bagi yang mencari Minyak goreng dengan harga yang murah di hari ini Senin 20 Maret 2023, simak promo Minyak goreng di3  tempat ini yakni Promo Transmart Carrefour, Hypermart,  dan Alfamart.

Dalam Promo Minyak goreng murah ini, bagi yang ingin mendapatka harga extra diskon bisa membayar dengan menggunakan Ovo / Gopay atau kartu Debit/kartu kredit.

Selengkapnya simak Promo Minyak goreng murah dibawah ini :

1. Promo Alfamart Minyak goreng Murah

Promo terbaru yang satu ini emang gak boleh sampai kelolosan ya Sahabat

Kapan lagi ya kaan?!! Buruan, nikmati POTONGAN hingga Rp 12rb untuk produk Minyak favoritmu dari pembelian produk pilihan berikut ini di #Alfamart terdekat atau #Alfagift sebelum
S&K Berlaku!⁣

Download #Alfagift di Playstore atau Appstore ya!

Periode 16 - 31 Maret 2023

Camar Minyak goreng pouch 2 liter Rp 32.500, bayar pakai OVO Rp 30.500

Sania Minyak goreng pouch 2 liter Rp 35.700, bayar pakai OVO Rp 33.700

Tropical Minyak goreng botol/ pouch 2 liter Rp 35.900, bayar pakai OVO Rp 33.900

Bimoli Minyak goreng pouch 2 liter Rp 37.500, bayar pakai OVO Rp 35.500

Sunco Minyak goreng pouch 2 liter Rp 38.300, bayar pakai OVO Rp 36.300
Fortune Minyak goreng pouch 2 liter Rp 35.500, bayar pakai OVO Rp 33.500

Barco Minyak goreng pouch 1 liter Rp 25.900

2. Promo Hypermart untuk Minyak goreng murah

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Sumber: Pos Kupang
Tags
Minyak goreng
Promo Alfamart
Promo Indomaret
Promo Transmart Carrefour
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