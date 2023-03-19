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Promo Indomaret 19 Maret 2023, Hanya Hari Ini, Minyak Sania Rp35.700, Camar Rp32.500, Barco Rp25.500

Ada Promo Minyak Goreng Murah yang berlaku hanya tinggal hari ini 19 Maret 2023 pada Promo JSM Indomaret.

Penulis: Meika Pestaria Tumanggor | Editor: Meika Pestaria Tumanggor
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Instagram @indomaret
Promo Indomaret - Promo Indomaret 19 Maret 2023, Hanya Hari Ini, Minyak Sania Rp35.700, Camar Rp32.500, Barco Rp25.500 

POS-KUPANG.COM - Ada Promo Minyak Goreng Murah yang berlaku hanya tinggal hari ini 19 Maret 2023 pada Promo JSM Indomaret.

Pastikan kamu tidak melewatkan Promo Indomaret hari ini.

Karena selain minyak minyak, pada Promo Indomaret hari ini juga ada Diskon Indomaret untuk produk kebutuhan rumah tangga lainnya.

Untuk produk selengkapnya bisa dicek pada katalog promo Indomaret berikut ini:

Baca juga: Promo Indomaret 18 Maret :Beli Kartu Telkomsel Gratis FruitTea, Persiapan Ramadhan Ada Diskon 5Ribu

- Minyak goreng Sania 2 liter Rp 35.700

- Minyak goreng Camar 2 liter Rp 32.500

- Minyak goreng Filma 2 liter Rp 35.900

- Minyak goreng Barco 1 liter Rp 25.500

- Minyak goreng Tropical 2 liter Rp 35.900

- Sania tepung terigu 1kg Rp 13.500

- Blue band margarin Rp 10.900

- Telur Rp 24.900/pak

- Buavita 250ml Rp 6.900

- Indomie beli 5 Rp 13.900

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Sumber: Pos Kupang
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