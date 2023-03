Hasil Liga Inggris, Chelsea vs Everton, Gol Ellis Sims Buyarkan Mimpi The Blues Geser Fulham

Kompas.com/AFP/GLYN KIRK

RAYAKAN GOL - Hasil Liga Inggris, gol dramatis Ellis Sims membuyarkan mimpi The Blues menggeser Fulham setelah laga Chelsea vs Everton berakhir imbang 2-2. Foto penyerang Chelsea, Joao Felix, merayakan gol pembuka pada laga Chelsea vs Everton di Stamford Bridge, London, Sabtu (18/3/2023).