Video Viral TikTok

Video Viral TikTok, Bakso Full Lemak Bikin Ngiler, Bagi Kuliner di Srengat, Provinsi Jawa Timur

Video Viral TikTok, Bakso Full Lemak Bikin Ngiler, Bagi Kuliner di Srengat, Provinsi Jawa Timur

Penulis: Ferry Ndoen | Editor: Ferry Ndoen
Video Viral TikTok, Bakso Full Lemak Bikin Ngiler, Bagi Kuliner di Srengat, Provinsi Jawa Timur
Video Viral
BAKSO - Pecinta bakso di Srengat, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur full lemak bos

POS-KUPANG.COM - Beredar info di Video Viral TikTok Bakso Full Lemak Bikin Ngiler, Bagi Kuliner di Srengat, Kota Blitar Provinsi Jawa Timur

Warga di Srengat diminta merapat ke warung baksi full lemat karena bikin ngiler seperti info Video Viral TikTok

Sementara harga per porsi seperti yang dinfokan yakni cuma Rp 10.000 tayangan di Video Viral TikTok.

Walau harga cuma Rp 10.000, namun pentolannya sangat banyak.

Lokasi di Jalan raya Dandong Srengat Timur, depan RSUD Blitar, bakso ini biking kuliner sangat ngiler. (penulis Ferry Ndoen).

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BAKSO - Pecinta bakso di Srengat, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur full lemak bos
BAKSO - Pecinta bakso di Srengat, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur full lemak bos (Video Viral)
Sumber: Pos Kupang
Tags
Kota Blitar
Provinsi Jawa Timur
Video Viral TikTok

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