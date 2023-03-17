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Promo Alfamart 17-22 Maret 2023, Diskon Minyak Goreng, Mi Instan Hanya 5 Hari, Terigu 1Kg Rp14.000

Promo JSM Alfamart hadir kembali mulai hari ini, 17-22 Maret 2023. Seperti biasa, diskon alfamart untuk minyak goreng tidak pernah ketinggalan

Penulis: Meika Pestaria Tumanggor | Editor: Meika Pestaria Tumanggor
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Instagram Alfamart
Promo Alfamart - Promo Alfamart 17-22 Maret 2023, Diskon Minyak Goreng, Mi Instan Hanya 5 Hari, Terigu 1Kg Rp14.000 

POS-KUPANG.COM - Promo JSM Alfamart hadir kembali mulai hari ini, 17-22 Maret 2023.

Seperti biasa, diskon alfamart untuk minyak goreng tidak pernah ketinggalan dari Promo Alfamart ini.

Tak hanya minyak goreng, kebutuhan dapur lainnya juga bisa kamu dapatkan dengan harga lebih murah pada Promo Alfamart ini.

Untuk produknya selengkapnya cek pada katalog promo alfamart berikut ini:

Baca juga: Promo Alfamart Besok 17 Maret 2023, Sarden Jumbo, Sunlight, Susu Serba Rp15.000, Tebus Murah Rp5.000

1. Camar minyak goreng pouch 2 liter Rp 32.500, bayar pakai OVO Rp 30.500

2. Sania minyak goreng pouch 2 liter Rp 35.700, bayar pakai OVO Rp 33.700

3. Tropical minyak goreng botol/ pouch 2 liter Rp 35.900, bayar pakai OVO Rp 33.900

4. Bimoli minyak goreng pouch 2 liter Rp 37.500, bayar pakai OVO Rp 35.500

5. Sunco minyak goreng pouch 2 liter Rp 38.300, bayar pakai OVO Rp 36.300

6. Fortune minyak goreng pouch 2 liter Rp 35.500, bayar pakai OVO Rp 33.500

7. Barco minyak goreng pouch 1 liter Rp 25.900

8. Alfamart sirup cocopadan botol 500ml Rp 15.900

9. Alfamart sirup Sqs jeruk botol 525 Rp 11.900

10. ABC spesial grade botol 485 m all varian Rp 17.900

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Sumber: Pos Kupang
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