Penyedia Beasiswa dari Tiga Negara Berpartisipasi Dalam International Education Fair 2023

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Christin Malehere

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Sebanyak 12 penyedia Beasiswa jenjang S-1 (Sarjana) S-2 (Magister), dan S-3 (Doktor) berpartisipasi dalam International Education Fair 2023 di Gedung Rektorat Universitas Nusa Cendana Kupang, Rabu 15 Maret 2023.

Dari 12 penyedia beasiswa, tiga diantaranya berasal dari luar negeri antara lain India, Malaysia, serta Australia yang letaknya lebih dekat dengan NTT.

Selain 12 penyedia jasa pendidikan, hadir pula dua vendors yang mempunyai konsentrasi di bidang pendidikan.

Kepada POS-KUPANG.COM, Ketua Panitia International Education Fair 2023, Ni Luh Putu Ravi Cakswindryandani S.TP., M.Si menjelaskan kegiatan tersebut berlangsung selama dua hari kedepan yang dimulai pada pukul 08.00 Wita hingga pukul 16.00 Wita.

Terkait rangkaian kegiatan International Education Fair 2023 antara lain Pameran Pendidikan, Presentasi, Toefls and IELTS Try Out, serta Special Yoga Event.

Ravi menambahkan terkait tujuan kegiatan untuk menarik minat masyarakat terutama pelajar dan mahasiswa dapat memperoleh informasi yang valid terkait cara memperoleh beasiswa dari penyedia jasa layanan pendidikan.

"Ada banyak jasa penyedia beasiswa pendidikan di Internet, namun kami menghadirkan langsung perwakilan penyedia layanan pendidikan agar masyarakat/para pelajar dan mahasiswa mendapatkan informasi yang lengkap secara langsung, sekaligus dapat mengasah kemampuan toefl bagi yang ingin mendapatkan beasiswa berkuliah di luar negeri," ungkap Ravi.

Terkait target pengunjung dalam International Education Fair 2023 berjumlah maksimal 250 orang dengan pertimbangan lokasi kegiatan di dalam ruangan dengan kapasitas terbatas.

"Kami targetkan peserta yang datang sebanyak 250 orang, karena tempatnya indoor, namun kami berharap informasi dari penyedia jasa layanan pendidikan dapat dijangkau secara luas oleh masyarakat," ujarnya.

Kepala International Relations Official Undana, Ir. Maria Lobo, M.Maths, Sc,PhD mengharapkan agar masyarakat yang mencari beasiswa dapat mempersiapkan diri secara baik.

Terlebih bagi anak-anak yang ingin berkuliah di luar negeri dengan jalur beasiswa, sehingga persiapannya harus terstruktur karena persaingannya sangat ketat.

"Kami mengharapkan informasi dari penyedia beasiswa pendidikan dapat dimanfaatkan secara baik dan masyarakat dapat mempersiapkan diri agar mendapatkan beasiswa demi meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat NTT," pungkasnya. (zee)

