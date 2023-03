Jadwal Liga Champions, FC Porto vs Inter Milan, Man City vs RB Leipzig, Real Madrid vs Liverpool

Kompas.com/AFP/PAUL ELLIS

VINICIUS JUNIOR - Jadwal Liga Champions pekan ini menyajikan empat pertandingan, yaitu FC Porto vs Inter Milan, Manchester City vs RB Leipzig, Real Madrid vs Liverpool, dan Napoli vs Eintracht Frankfurt. Foto Winger Real Madrid Vinicius Junior (kanan) merayakan golnya ke gawang Liverpool pada laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2022-2023 di Stadion Anfield, Inggris, Rabu (22/2/2023) dini hari WIB.