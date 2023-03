Krisdayanti & Keluarga Poses Sebelum Dimulai Konser Blak Pink di GBK, Amora Jadi Sotan:Cantik Manis

POS KUPANG.COM -- Krisdayanti tak melewatkan kesempatan ikut nonton konsr Blak Pink di Gelora Bung Karano Senayan Jakarta , Sabtu 11 maret 2023

Sebelum konser dimulai , Krisdayanti pose bersama anak-anaknya , Amora Lemos , Kellen Lemos ada juga Aurel Hermansyah , Azriel Hermansya serta Ashanty dan anak-anaknya , Arsya Hermansyah dan Arsy Hermansyah yang ditemanii Sarah Menzel

Istri dan mantan istri serta anak-anak Anang Hermasnayah dan Raul Lemos itu nampak gembira jelang konser berlangsung

Pose bersama itu dibagikan Krisdayanti di akun instagramnya @krisdayantilemos

Natizen pun menyoroti Amora Lemos yang disbeut cantik dan dan manis

Dalam unggahannya , Krisdayanti menulis caption *** thank you for giving such an energetic performance

@ Amora cantik manis, sama Aurel juga cantik manis, keturunan Mimi kan memang manis, gak bosan dilihat, nanti sampai usia tua tidak hilang manisnya.

@syofia.lina *** Pasti bapak2nya lg ngopi ber2 sambil nungguin istri2 dan anak2nya lg nonton konser

@syarfaeniyachsan *** Permisi Mimi cantik, bhs Inggrisnya harus "such an energetic performance"

@a_dwitanjung *** Mimi dan ammora MasyaAllah cantik

@nennyratna1 *** Amora sama Azriel mukanya sama n Amora tingginya kaya papinya Raul Lemos terus amora kalemnya juga sama dgn Azriel

@merici.l88 *** Koreksi : “an” energic performance (bukan “a”)

@ahha.emakindonesia *** Amora tingginya udah ngelewatin Mamanur