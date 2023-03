Video Viral TikTok, Masakan Artis Baim Diserbu Warga Kota Malang, Provinsi Jawa Timur

POS-KUPANG.COM - Beredar info Video Viral TikTok berdurasi singkat artis Baim alih profesi jadi juru masak.

Dalam info Video Viral TikTok menyebutkan Baim emang orang malang.

Nama masakan Baim, adalah sego ketar ketir sesuai info di Video Viral TikTok

Diinfokan karena dimasak artis membuat antrean menggila seperti di tayangan Video Viral TikTok

Selain sego ketar ketir, juga ada menu lainnya dengan varian cumi hitam pedas, sambalbelut goreng,sesuai info Video Viral TikTok

Tayangan Video Viral TikTok ada juga ayam kuah pedas, cumi dimakan dengan sambal tarsi atau sambal ijo pedas dan disiram kuah panas.

Untuk satu piring bisa dicampur per menu atau bisa juga dicampur termasuk ada dipsum goreng.

Untuk belu bisa digoreng biasa atau digoreng kering dan sambal ijo sonde terlalu pedis.

Ini mirip mie hitam madura karena dapat cuminya juga.

Alamat Sego Ketar Ketri di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

Komentar warga net:

Baim Beralih Profesi Jadi Tukang Masak Di Malang ⁉️

Mamanya Baim sahabat sama adeknya kakak iparku.

Baim is grown up so fast gak nyangka gede nya cakep banget

Baim cilik baru inget aku sukse selalu Baim. (penulis Ferry Ndoen)

