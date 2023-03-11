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Promo Alfamart 11-12 Maret 2023, Sembako Murah: Bimoli 37.900, Indomie 5Pcs 14.800, Mi Sedaap 13.500

Promo JSM Alfamart hari ini dan besok, 11-12 Maret 2023 menawarkan promo sembako murah

Penulis: Meika Pestaria Tumanggor | Editor: Meika Pestaria Tumanggor
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Promo Alfamart - Promo Alfamart 11-12 Maret 2023, Sembako Murah: Bimoli 37.900, Indomie 5Pcs 14.800, Mi Sedaap 13.500 

POS-KUPANG.COM - Promo JSM Alfamart hari ini dan besok, 11-12 Maret 2023 menawarkan promo sembako murah.

Pada Promo Alfamart ini kamu bisa menikmati diskon alfamart untuk produk minyak goreng, mi instan, hingga sabun.

Jadi pastikan kamu tidak melewatkan Promo Alfamart Hari Ini, karena promo ini tinggal dua hari lagi.

Untuk produk selengkapnya cek pada katalog promo alfamart berikut ini:

Baca juga: Promo Alfamart 11-15 Maret Paket Ramadhan Hemat Termurah Rp30.900, JSM Minyak Goreng Camar Rp30.500

1. Camar minyak goreng pouch 2 liter Rp 32.500, bayar pakai OVO Rp 30.500

2. Sovia minyak goreng pouch 2 liter Rp 33.700, bayar pakai OVO Rp 31.700

3. Tropical minyak goreng botol/ pouch 2 liter Rp 35.900, bayar pakai OVO Rp 33.900

4. Bimoli minyak goreng pouch 2 liter Rp 37.900, bayar pakai OVO Rp 35.900

5. Sunco minyak goreng pouch 2 liter Rp 38.300, bayar pakai OVO Rp 36.300

 

6. Alfamart sirup cocopadan botol 500ml Rp 15.900, bayar pakai Gopay Rp 14.400

7. Alfamart sirup Sqs jeruk botol 525 Rp 11.900, bayar pakai Gopay Rp 10.400

8. ABC spesial grade botol 485 m all varian Rp 17.900, bayar pakai OVO Rp 16.900

9. ABC Squash botol 450 ml all varian Rp 11.200, bayar pakai OVO Rp 10.200

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Sumber: Pos Kupang
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