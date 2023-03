Gadis Indonesia Ini Memilih Jadi Pria, Usai Trangender Zee Sukses dan Terkenal di Thailand

POS KUPANG.COM -- Bila banyak pria yang berkinginan menjadi wanita higga mengubah jenis kelamin, lain halnya dengan wanita yang satu ini

Ia relah mengubah penampilannya dari wanita cantik menjadi seorang pria macho

Kini, sosok yang dikenal bernama Zee itu terkenal di negeri Thailand dengan paras tampannya

Terlahir sebagai wanita, gadis Indonesia ini justru jadi transgender terkenal di Thailand

Gadis Indonesia ini ubah jati dirinya hingga kini menjelma jadi aktor macho di Thailand

Baca juga: Video Viral TikTok Pasangan Transgender asal India Punya Anak danFoto Maternity Mereka Jadi Sorotan

Ya, gadis Indonesia yang jadi transgender itu kini bernama Phurwaryne Keenan alias ZEE

Zee dikenal sebagai selebritis tampan, terkenal dan multi talenta di Thailand

Di Thailand, Zee dikenal sebagai model, aktor, presenter, dan penyanyi.

Zee kerap menjadi model di majalah Thailand seperti TomAct dan I Like.

Ia juga telah merilis banyak video musik, satu yang paling terkenal berjudul Have You Ever Really Loved Me?.Selain itu, Zee juga aktif berakting dan menjadi presenter.

Penampilan Macho

MACHO -- Phurwaryne Keenan alias Zee saat berpenampilan macho (via Grid.ID)

Melalui akun Instagramnya, bisa dilihat jika Zee sosok pria yang macho.Ia punya wajah maskulin dengan garis wajah tegas.

Zee kerap menjadi model di majalah Thailand seperti TomAct dan I Like.

Ia juga telah merilis banyak video musik, satu yang paling terkenal berjudul Have You Ever Really Loved Me?.