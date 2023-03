Video Viral TikTok, Sambal Lalapan Paling Enak di Kota Malang, Cak No Lamongan

POS KUPANG.COM - Beredar info Video Viral TikTok di media sosial sambal lalapan paling enak di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur.

Tayangan di Video Viral TikTok menyebutkan, sambal lalapan ini sangat enak dimakan dengan ikan goreng mujair.

Juga sambal lalapan ini enak jika dimakan dengan bebek goreng paha, bebek goreng dada dan atau tahu tempe sesuai info Video Viral TikTok.

Di tayangan Video Viral TikTok tersebut juga menyebutkan ada sea food. Yang membuat sambal adalah Cak No Lamongan

Atau sambal lalapan ini terkenal dengan nama sambal lalapn Ariel.

Salah satu sambal lalapan terbaik di Kota Malang, lalapan cak No terkenal dengan lalapan Ariel

Ini sambal worth-it banget sambal the best, kalian ada yang langganan makan disini?.

Ada kol goreng, lele goreng kering, nasi 2 porsi, es teh manis, perfect. (penulis Ferry Ndoen)

Komentar warga net:

Enak lalapan cak rie.

Lalapan ariel enak, lalapan RRI suhat juga juara kaka.

Lalapan belut Kalpataruuu, no debat is the best.

Enak juga kak belut kalpatatu

Betul banget kak pensiun jadi penyanyi jual pecel lele.

Sambel ter the best iku ndek Bululawang bosss jenenge lalapan de Kus nek wes Rono tag aku mass.

Hefi Lestarimenurutku kok mirip pak ridwan kamil