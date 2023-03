Sopir Pajero Onani di Bawah JPO Setiabudi Jakarta Sambil Memandang Pejalan Kaki, Berikut Faktanya

Ilustrasi - Pria berinisial AN terekam video sedang onani dalam Mitsubishi Pajero di bawah jembatan penyeberangan orang di wilayah Setiabudi atau JPO Setiabudi.

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Aksi seorang pria yang melakukan onani di ruang publik di Jakarta viral di media sosial.

Pria berinisial AN terekam video sedang onani dalam mobil Mitsubishi Pajero di bawah jembatan penyeberangan orang di wilayah Setiabudi atau JPO Setiabudi, Jakarta Selatan.

Video yang diunggah akun Instagram @lensa_berita_jakarta memperlihatkan aksi tak senonoh AN yang tampak menuntaskan hasratnya di dalam mobil sembari melihat ke arah pejalan kaki yang turun dari JPO.

Ia melihat para pejalan kaki melalui kaca sunroof yang dibuka lebar-lebar oleh AN. Alhasil, tiap pejalan kaki yang turun bisa saling berpandang dengan AN.

AN ternyata berprofesi sebagai seorang sopir. Aksi tak senonoh AN yang menjadi perbincangan warganet akhirnya diketahui oleh sang majikan, E.

E mengetahui aksi bejat AN usai menemukan video sangat sopir ketika berselancar di dunia maya.

Ia meyakini bahwa terduga pelaku adalah sopir pribadinya karena melihat ciri-ciri mobil yang ada di dalam video.

Sang majikan pun langsung menyerahkan AN ke kantor polisi.

"Terduga pelaku diserahkan langsung oleh majikannya ke Polsek Setiabudi pada Rabu malam. Majikan AN tampaknya menyadari bahwa mobil yang ada di dalam video tersebut adalah mobil pribadinya," kata Kepala Seksi (Kasi) Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi, Kamis (9/3/2023).

Saat diperiksa polisi, AN mengaku tidak mampu menahan nafsunya hingga akhirnya onani di dalam mobil. Istri AN yang diketahui tengah hamil tua ditengarai menjadi penyebab utama sehingga AN tidak bisa menuntaskan hasratnya di rumah.

"Setelah melakukan pendalaman dan meminta keterangan, kami mendapati bahwa motif AN melakukan aksi tersebut adalah untuk memenuhi atau memuaskan hasrat sendiri," ujar Nurma.

"Istrinya kebetulan lagi hamil besar, sembilan bulan. Mungkin itu menjadi pemicu. Dia juga ngaku begitu soalnya," tambah dia.

Akibat aksinya, AN disangkakan dengan pasal berlapis. Hukuman penjaranya bisa lebih dari 10 tahun.

Nurma mengatakan, setidaknya ada dua pasal yang bisa dijerat kepada AN. Pertama, disangkakan dengan UU Pornografi Pasal 36 Juncto Pasal 10 UU RI No. 44 Tahun 2008 dengan ancaman kurungan 10 tahun penjara.