Katalog dan Promo
Promo Alfamart JSM Terbaru 10-12 Maret 2023, Bimoli Rp35.900 Biskuit Murah Monde, Gery, Khong Guan
Promo Alfamart Jumat Sabtu Mimggu / JSM Terbaru 10-12 Maret 2023, Bimoli Rp35.900 Biskuit Murah Monde, Gery, Khong Guan
Penulis: Hermina Pello | Editor: Hermina Pello
Inilah Promo Alfamart terbaru untuk Promo Jumat Sabtu Minggu 10-12 Maret 2023
Dalam Promo Alfamart terbaru Promo Jumat Sabtu Minggu kamu bisa mendapatkan berbagai produk dengan harga kurma diantaranya palm fruit, sirup, beragam biskuit dalam kemasan kaleng, juga Minyak goreng murah dan untuk lebih murah lagi bisa menggunaka Ovo, Gopay dan kartu debit serta kartu kredit
Untuk selengkapnya simak Promo Alfamart dibawah ini dan produk yang masuk dalam Promo Jumat Sabtu Minggu
Palm frutt kurma pack 250 gram Rp 39.900 pakai Ovo Rp 38.900
Alfamart siryp cocopandan botol 500 ml Rp 15.900, squash jeruk botol 525 ml Rp 11.900
Marjan Rp 19.300, pakai GoPay Rp17.800, squash Rp10.200, pakai Gopay Rp8.700
ABC Spesial grade botol Rp17.900, pakai Ovo Rp16.900, ABC Squash Rp 11.200 pakai Ovo Rp10.200
Khong Guan Ast bisc red mini kaleng 650 gram Rp54.500
Tango wafer chocolate , vanila kaleng 290 gram Rp28,900
Nissin ast yellow bulat kaleng 650 gram Rp49..900
good time ast cookies kaleng 277 gram Rp49.400
Gery butter cookies kaleng 300 gram Rp26.900
Monde selec biscuit gold ast kaleng 800 gram Rp54.900
Baca juga: Promo Alfamart 9-15 Maret 2023 Pepsodent 225g Rp10900, 2 Es Krim Campina Rp6000, Paket Data Termurah
- Alfamart wafer roll cho tpl 500 gram Rp 26.500 pakai Ovo Rp 25.500