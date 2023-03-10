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Promo Alfamart 10-12 Maret 2023, Minyak Goreng 2L Murah: Bimoli 37.900, Sunco 38.300, Camar 32.500
Dapatkan harga murah untuk beragam merek minyak goreng pada Promo JSM Alfamart 10-12 Maret 2023.
Penulis: Meika Pestaria Tumanggor | Editor: Meika Pestaria Tumanggor
POS-KUPANG.COM - Dapatkan harga murah untuk beragam merek minyak goreng pada Promo JSM Alfamart 10-12 Maret 2023.
Pada Promo Alfamart ini ada diskon indomaret untuk minyak goreng Camar, Bimoli, Sovia, Sunco dan Tropical.
Selain Promo Minyak Goreng Murah, pada Promo Alfamart Hari Ini juga ada diskon untuk kebutuhan rumah tangga lainnya.
Untuk produk selengkapnya cek pada katalog promo alfamart berikut ini:
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1. Camar minyak goreng pouch 2 liter Rp 32.500, bayar pakai OVO Rp 30.500
2. Sovia minyak goreng pouch 2 liter Rp 33.700, bayar pakai OVO Rp 31.700
3. Tropical minyak goreng botol/ pouch 2 liter Rp 35.900, bayar pakai OVO Rp 33.900
4. Bimoli minyak goreng pouch 2 liter Rp 37.900, bayar pakai OVO Rp 35.900
5. Sunco minyak goreng pouch 2 liter Rp 38.300, bayar pakai OVO Rp 36.300
6. Alfamart sirup cocopadan botol 500ml Rp 15.900, bayar pakai Gopay Rp 14.400
7. Alfamart sirup Sqs jeruk botol 525 Rp 11.900, bayar pakai Gopay Rp 10.400
8. ABC spesial grade botol 485 m all varian Rp 17.900, bayar pakai OVO Rp 16.900
9. ABC Squash botol 450 ml all varian Rp 11.200, bayar pakai OVO Rp 10.200
10. Marjan sirup bourdoin botol 460 ml all varian Rp 19.300 bayar pakai Gopay Rp 17.800