Prediksi Liga Inggris, Guardiola Datangkan Josko Gvardiol ke Manchester City, Jadi Tandem Ruben Dias

Kompas.com/Photo by Lars Baron/GETTY IMAGES via AFP

POS-KUPANG.COM - Prediksi Liga Inggris, Pep Guardiola berencana mendatangkan Josko Gvardiol ke Manchester City untuk menjadi tandem Ruben Dias.

Disebutkan, bek tengah dari RB Leipzig itu diinginkan Pep Guardiola untuk memperkuat jantung pertahanan.

Usaha mendatangkan Josko Gvardiol ke Stadion Etihad pada musim depan merupakan target prioritas Manchester City.

Rencana Man City mendatangkan Josko Gvardiol ke Stadion Etihad disampaikan oleh pakar transfer, Fabrizio Romano, melalui channel YouTube resminya.

Sang jurnalis asal Italia itu menyebutkan, Manchester City akan bertarung dengan Chelsea dan Liverpool untuk mendapatkan jasa dari Josko Gvardiol, pemain asal Kroasia.

"Saya ingin menyampaikan bahwa Manchester City juga terlibat dalam persaingan ini. Semua masih terbuka hingga saat ini, tetapi Manchester City menyukai Josko Gvardiol," ujar Fabrizio dilansir dari City Xtra.

"Saya paham bahwa Pep Guardiola adalah fans fanatik dari pemain tersebut, jadi menurut saya akan terjadi persaingan yang sangat terbuka," tutur jurnalis yang identik dengan kata "Here We Go" tersebut.

"Man City akan terbuka untuk Gvardiol, Liverpool juga tertarik dengannya dan tentu saja jangan lupakan Chelsea. Persaingan akan terbuka pada tahap ini," kata Fabrizio Romano menambahkan. Fabrizio Romano memprediksi bahwa negosiasi tranfser Josko Gvardiol akan berjalan alot.

Baca juga: Prediksi Liga Inggris, Beredar Rumor di Man City dari Berburu Gvardiol Sampai Karier Joao Cancelo

"Tidak akan mudah mencapai kesepakatan dengan Leipzig. Tetapi, saya rasa Josko Gvardiol bakal menjadi transfer besar, berpotensi menjadi salah satu gebrakan transfer musim panas," tutur Fabrizio Romano.

Bek berusia 21 tahun tersebut tercatat sempat mencetak gol melalui sundulan ke gawang Manchester City saat RB Leipzig menjamu The Citizens di Stadion Red Bull Arena, Leipzig.

Laga RB Leipzig vs Man City pada leg pertama 16 besar Liga Champions berakhir imbang dengan skor 1-1.

Sebelumnya, salah satu bek tengah lain dari The Citizens, Aymeric Laporte, sudah hampir dipastikan akan hengkang dari klub Manchester biru tersebut. Laporte dikabarkan sedang membuka opsi hengkang dari Stadion Etihad untuk mencari menit bermain lebih di klub lain pada musim depan.

Pada musim ini, bek berkewarganegaraan Spanyol tersebut kerap berurusan dengan cedera dan harus beberapa kali menepi.

Akibatnya, eks bek Athletic Bilbao tersebut menjadi kalah saing dengan rekan setimnya yang lain, seperti Ruben Dias, Nathan Ake, dan bek anyar The Citizens, Manuel Akanji.

Baca juga: Prediksi Liga Inggris, Chelsea Target Rekrut Hirving Lozano Napoli Tidak Buru-buru

Kabarnya, Barcelona dan beberapa klub Liga Spanyol lainnya tertarik untuk mendatangkan Laporte. (Kompas.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Man City Siap Gebrak Bursa Transfer, Josko Gvardiol Diburu",

Berita Liga Inggris Lainnya

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS