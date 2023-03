Hotman Paris Pamer Wajah Glowong Sindir Lawan, Sebut Istri 9 hingga Bayar Cewek Pakai KTP , Siapa?

POS KUPANG.COM -- Hotman Paris , sang pengacara kondang kembali menyindir lawannya

Sindiran sang pengacara yang ditujukan pada sosok kini dianggap musuh saat memamerkan wajah glowingnya

Tak disebutkan siapa sosok yang diserang Hotman Paris , namun dari narasi yang disebut diketahuo sosok tersebut juga seorang pengacara yang kini menjadi lawan Hotman Paris

Dia Hotman Paris menulis kalimat bernada sindiran di akun instagramnya @hotmanparisofficial

Dia Hotman Paris yang juga suami Notaris Agustianne Marbun dan ayah pengacara uda , Falicia Hutapea itu di akun instagran @hotmanparisofficial

*** Mukaku bukan kura kura ninja! Kantongku tdk bokek! Anak istriku tidak saya permalukan dgn bayar cewek Open Bo dgn jaminan KTP! Tidak nembak 2 menit! Aku tidak minta minta uang 1 juta dari klien dgn alasan pulang kampung! Mobilku tidak bekas! Jam ku tidak palsu! Biniku tidak 9! Biniku hidup mewah , tidak prihatin! Klienku membludak , bukan kasus keci keci! Aku tdk di pecat klien! Aku tdk minta di kocokin! Aku bukan narapidana ! Badanku aduhai !!Istriku 1 dan bahagia! Aspriku 107 orang! Aku tidak bawa bawa istriku utk menutupi kebusukan hidupku! Istriku akan marah kalau tau aku tidurin cewek dgn janji bayar tapi setelah puas cuma kasi jaminan KTP! Aku tdk iri kesuksesan orang lain! Inilah kehidupan nyata Hotman Paris

Natizen pun menebak dengan menyebut sosok @razmannasution

@is_setiati *** Semua orang sudah tau abang banyak segalanya mau apapun tinggal pijit jari.perbanyak bersyukur bang.yang penting di beri kesehatan.karena ketika tuhan memberikan penyakit.uang bukan segalanya bang.semoga abang di berikan kesehatan dan kebahagian beserta keluarga...syemangaaaat....

@wayan_jepang_272 *** Saya IRI dg Anda karena Anda Terlalu TOP Kaya raya Dermawan membela rakyat miskin Dan suka pamer kemewahan yg ASLI…. You are the real God Father… Panutan sekali…. Klao ke Bali aku ingin berkenalan dg Anda…. Keep Rolling Hot Man…

@rittelmlyt *** Selamat Pagi, mau Minta tolong cari keadilan, Saya Karyawan sdh 15thn, Di Intimidasi Perusahaan, kasus saya bawa ke Jalur Hukum, Sdh menang Putusan MA, tp pengusaha tdk ada Itikad baik untuk membayar HAK saya, saya sdh 2kali ganti Lowyer yg skrg Anggota Dewan dr PSI Tanggerang SelatanTerhenti dgn BLOK KADE Gudang Perusahaan di BEKASI, Dgn HORMAT BANG mohon pertolongan Perusahaan merasa kuat, jd se mena2 sdh putusan MA, Sdh 5thn BANG dr thn 2017 ,Tolong .BANG saya ingin HAK saya keadilan, sdh banyak karyawan yg tdk diberi HAK nya, Perusahhaan Banyak melanggar Peraturan, sdh 25thn berdiri nya PT Intimad

@priyanningrat *** Ambil sisi baiknya dari bg hotman dalam kerja kerasnya, terus sisi lainya jangan ikuti tiduri banyak cewek karena agama tidak mengajarkan begitu, salam sehat!!

@becorleone *** “Istriku akan marah kalau tau aku tidurin cewek dgn janji bayar tapi setelah puas cuma kasi jaminan KTP” >>> ini maksudnya gmn ya ?

@hindunyusuf1951 *** Kok ada sama" nya dengan @razmannasution ya???

@udayanthidevi *** True dan bukan lawyer yg suka merebut kasus org ya abang biarkan org iri thdp abg krn mereka tdk bisa spt abg yg hebat mantap salam santun dr lawyer perempuan

@bangteguhsudrajat *** Yang disindir siapa sih??serius nanya

