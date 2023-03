Nagita Slavina Tukar Pikiran Tentang Percintaan, Istri Raffi Ahmad Beberkan tantangan Terberat

POS-KUPANG.COM - Membangun sebuah hubungan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, artis Nagita Slavina pun membeberkan tantangan terberat dalam membinan hubungan bersama pasangan.

Istri Sultan Andara mengatakan bukan soal orang ketiga atau ekonomi, tapi ada hal yang paling berat yaitu kepribadian, menyatukan pribadi yang berbeda satu sama yang lain itu tidak akan mungkin terjadi.

Dihadapan penyanyi Rais adan Syahnaz Sadiqah, ibu Rafathar ini mengungkapkan bahwa terkadang perempuan akan menjadi pahlawan untuk mengubah sifat dan sikap seorang lelaki yang sebenarnya tidak akan mungkin terjadi.

Hal itu disampaikan Nagita Slavina di acara Bestie Edition at The Girl Fest, Jumat (3/3/2023).

Nagita yang kali ini menjadi ‘host’ membahas temaHow to Find The One.

Istri Raffi Ahmad ini mengatakan, perjalanan yang paling berat dalam hubungan bersama pasangan bukanlah berasal dari faktor luar (eksternal).

“Menurut aku, kadang di pernikahan itu atau di perjalanan percintaan, perjalanan yang paling berat itu bukan karena orang ketiga, bukan juga karena masalah keuangan, tapi ternyata tuh masalah di antara pribadi satu sama lainnya,” kata Nagita di sebuah mal, kawasan Jakarta Barat, Jumat.

“Itu yang menurut gue berat banget,” sambungnya.

Nagita menambahkan, ia berpendapat terkadang perempuan ingin menjadi pahlawan dan mengubah orang lain, termasuk pasangannya.

“Padahal, enggak akan bisa sampai kapan pun,” imbuhnya.

Sebelumnya, Nagita mengungkapkan bahwa secara pribadi pelajaran cinta yang akhirnya paling terasa adalah saat menikah.

“Ternyata apa yang diomongin dan dibayangkan sebelumnya itu 180 derajat.

Tapi, bukan berarti semua orang akan kayak gitu sih,” kata ibu dua anak ini.

Ia yakin, setiap individu punya permasalahan masing-masing.

“Lebih kompleks lagi, lebih njelimet lagi (setelah menikah).

Tapi, juga bukan berarti enggak bahagia juga ya.

Menurut aku, enggak sedih itu bukan berarti tidak bahagia gitu,” ucap Nagita. (*)

