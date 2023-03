Video Viral TikTok, Ini Sate Paleng Enak di Kota Medan, Daging Tebal, Bumbu Kental

POS-KUPANG.COM - Beredar Video Viral TikTok berdurasi pendek sate terenak di Kota Medan, Ibukota Provinsi Sumatera Utara.

Dalam tayangan Video Viral TikTokmenyebutkan sate padang terenak Namanya Sate Padang Amirudi di Jalan Katamo, Kota Medan

Dalam Video Viral TikTok menyebutkan sate padang ini bumbunya sangat enak dan sangat kental, juga dagingnya sangat tebal.

Harga sate padang ini per porsi Rp 30 ribu tapi lumayan enak danpasti kalomakan mau nambah.

Namun sejumlah warga net juga ikut memberikan rekomendasi sate enakdi Kota Medan, diantaranya;

Sate Afrizal Katamso the best, sate afrizal is the bestttt. paling enak di Kota Medan

Ada yang sebut Sate Padang kacang di Pasa Rame no debat.

Pernah nyobain sate Agus SM raja belom? kuahnya pedes, aduhh enak kali kurasa. tapi makasih lah kak ya udah dikasi refrensi sate ini.

Anak Gang sebut yg di Pasar Rame dan di Simpang Griya juga enak

Anak MTsN (reza)kak aku gak suka Sate Josua tapi kalau sate Madura di Jalan Amal Luhuaku suka seporsi Rp 10 ribu.

Sate Bang bos depan Kuningan baru mantul

Sate di TJ Mulia juga ada yg dagingnya tebel cuman Rp 15 rb. Tapi sate Padang Pasar Rame baru enak.

Cobain sate padang di Warkop Geleng kuah banyak, rasa sedap.

Tes la Sate di BinjaiKkm18 depan Alfamarttu enak x sumpah cuma Rp 10 rb aja. Beda orang Beda Selera.

Sate Padang Kupak juga enak. tapi dagingnya setipis kertas A4.

baharcagosate di jln brigjen katamso lah yg mantap..pas disimpang sakti lubis..perporsinya cuma 10k ,pas dikantong