Jadwal Tinju Dunia, Connor Coyle Siap Pertahankan Gelar Hadapi Willian Silva 29 April

POS-KUPANG.COM- Jadwal Tinju dunia akan saling berhadapan juara kelas menengah NABA Connor Coyle berhadapan dengan Willian Silva di Hilton Carillon di St. Petersburg, FL pada Sabtu 29 April 2023 mendatang.

Dalam laga tersebut, Connor Coyle yang dijuluki 'The Kid' ini akan mempertahankan gelarnya di acara utama Reyes Fire Fist Boxing "Fire on the Bay".

Derry merupakan petinju asal Irlandia Utara sedangkan sang penantang Willian Silva yang dijuluki 'Babyface" ini berasal dari Sao Paolo, Brasil.

Dalam laga terakhirnya, atlet berusia 32 tahun itu menghentikan Sladan Janjanin dalam tujuh ronde.

Coyle yang merupakan petinju kelas menengah peringkat #4 WBA, menghadapi lawan yang akan disebutkan dalam kontes sepuluh ronde.

Dalam laga co-featured, penantang kelas ringan Willian “Babyface” Silva akan tampil dalam delapan ronde melawan lawan yang akan ditentukan.

Baca juga: Jadwal Tinju Dunia, Eubank vs Uruzquieta Siap Adu Jotos di New York Hall 31 Maret Nanti

Pada 29 Oktober, Silva menghentikan Carlos Gaston Suarez dalam dua ronde. Silva, 29-4 (15 KO), bertarung dari Florida dan berasal dari Sao Paolo, Brasil.

Kartu bawah menampilkan Joseph Fernandez, Imran Haddabah, Rodrigo Coria, Gabriel Morales, Luke Iannuccilli, Khiry Todd, Marqus Bates, Mike Misa, dan Harry Gigliotti tampil dalam kontes terpisah.

“Ini yang pertama dari tiga yang kami promosikan tahun ini di St. Pete,” kata Jody Caliguire dari Reyes Fire Fist Boxing.

“Fire on the Bay” menampilkan Connor mempertahankan gelarnya, dan seorang petinju kelas dunia dalam diri Willian Silva.

Jody menegaskan, mereka senang menampilkan favorit lokal lainnya seperti Imran Haddabah dan Joseph Fernandez, bersama dengan beberapa petarung berbakat dari area New England yang bertarung di sini untuk pertama kalinya.

"Mike Reyes dan saya telah bekerja keras untuk mengadakan acara ini dan para penggemar pasti akan menikmati malam tinju yang luar biasa pada tanggal 29 April.” kata Jody.(*)

Sumber : RingNews24

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS