Kompas.com/AFP/OLI SCARFF

MOHAMED SALAH - Jadwal Liga Inggris Liverpool vs Man United, target The Reds untuk anak asuhan Erik ten Hag. Foto penyerang Liverpool, Mohamed Salah, berselebrasi usai membobol gawang Manchester United. Liverpool vs Man United merupakan laga tunda pekan ke-30 Liga Inggris 2021-2022 yang digelar di Stadion Anfield, Rabu (20/4/2022) dini hari WIB.