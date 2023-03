Hasil Liga Inggris, Grimsby Town Kalahkan Southampton, Anthony Glennon Lambaikan Balon Ikan

Kompas.com/Photo by ADRIAN DENNIS/AFP

POS-KUPANG.COM - Hasil Liga Inggris, Anthony Glennon melakukan selebrasi melambaikan balon ikan ketika Grimsby Town mengalahkan Southampton di Piala FA.

Grimsby Town adalah klub kontestan League Two atau kasta keempat Liga Inggris.

Pada putaran kelima Piala FA 2022-2023, Grimsby Town membuat kejutan atau langkah ajaib dan menjadi sejarah di Piala FA.

Klub kasta keempat Liga Inggris ini sukses mengamankan tiket ke perempat final seusai menuai kemenangan 2-1 di markas kontestan Premier League, Southampton, Kamis 2 Maret 2023 dini hari WIB.

Sepasang gol penalti Gavan Holohan menciptakan pencapaian bersejarah buat Grimsby Town.

Gol balasan Southampton via Duje Caleta-Car, pada akhirnya tak cukup untuk menghentikan langkah historis Grimsby Town.

Sky Sports mencatat, lima kali sudah Grimsby Town menundukkan lawan dari divisi yang lebih tinggi di Piala FA 2022-2023.

Lawan-lawan yang dihadapi jelas sudah seperti raksasa untuk ukuran Grimsby Town yang kini "cuma" duduk di tangga ke-16 klasemen League Two.

Baca juga: Prediksi Liga Inggris, Man City Gaet Maximo Perrone dari Velez Sarsfield, Komentar Pep Guardiola

Sebelum menyingkirkan Southampton (Premier League), Grimsby Town yang identik dengan maskot balon ikan “Harry the Haddock” membekuk Plymouth Argyle (League One/kasta ketiga), Cambridge United (League One), Burton Albion (League One), dan Luton Town (Championship/kasta kedua).

Ini adalah kali pertama dalam sejarah Piala FA, di mana ada sebuah tim yang mampu lima kali beruntun mengalahkan lawan dari divisi lebih tinggi.

Grimsby Town pun akhirnya sukses menapak ke Perempat Final Piala FA dan akan kembali meladeni kontestan Premier League, Brighton & Hove Albion.

Sudah sangat lama Grimsby Town tak berada di jajaran elite delapan tim terbaik pada kompetisi Piala FA. Mereka terakhir melakukannya pada 1939!

Karena itu, wajar jika prestasi Grimsby Town musim ini disambut dengan sukacita luar biasa.

Tercatat, sebanyak 4.200 suporter Grimsby Town bertandang ke Southampton untuk mendukung perjuangan tim.

Tak lupa para fan setia Grimsby Town membawa balon ikan “Harry the Haddock” yang jadi ciri khas mereka.

Baca juga: Hasil Liga Inggris, Tersaji Banyaknya Gol Dicetak Mohamed Salah Selama Karirnya

Pada momen selebrasi kemenangan atas Southampton, balon ikan dengan begitu bangga dilambaikan oleh bek Grimsby Town, Anthony Glennon. Anthony Glennon begitu total dalam berselebrasi. Ia juga mengenakan topeng wajah ikan kala merayakan kemenangan. (Kompas.com/Sem Bagaskara)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Grimsby Town Gemparkan Piala FA, Pasukan Ikan 5 Kali Bunuh "Raksasa"",

Berita Liga Inggris Lainnya

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS