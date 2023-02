PT Mora Telematika Indonesia MoU dengan China Huaxin Post and Telecom Technologies Co

POS-KUPANG.COM, KUPANG - PT Mora Telematika Indonesia, Tbk (MORA) menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understading/MoU) dengan China Huaxin Post and Telecom Technologies Co, Ltd (HXPT) untuk untuk meningkatkan kualitas dan skala jaringannya.

Acara yang bertempat di kantor pusat Moratelindo di Graha 9, Menteng Jakarta Pusat, dibuka dengan menampilkan company profile dan sambutan dari masing-masing perwakilan perusahaan, dan dilanjutkan dengan agenda inti, yaitu penandatanganan MOU antara MORA yang diwakilkan oleh Mr. Michael McPhail selaku Chief Technology Officer dan HXPT yang diwakilkan oleh Mr. Tang Hui selaku Wakil Presiden.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi dan teknologi informasi, HXPT memberikan fasilitas layanan untuk operator telekomunikasi, seperti design, konstruksi, penelitian, dan modal.

Dalam kolaborasi ini, MORA akan memanfaatkan keunggulan teknologi yang dimiliki HXPT dalam pembangunan jaringan transmisi optik, fixed-line broadband access, optimasi jaringan, dan juga pembiayaan yang dapat mendukung upaya MORA dalam menghadirkan inovasi demi meningkatkan kualitas layanan dan memperluas jangkauan bisnis di Indonesia dan pasar global.

“HXPT akan menyediakan solusi telekomunikasi untuk pembangunan infrastruktur fixed mobile, dan broadband network. Mulai dari designing, pengadaan, instalasi, pelaksanaan, bahkan sampai maintenance dan optimasi. Kami juga akan memberikan solusi keuangan, agar terjadi penyebaran jaringan untuk meraih customer yang lebih besar” kata Wakil Presiden HXPT, MR. Tang Hui, Kamis, 16 Februari 2023.

Kedua belah pihak setuju untuk melakukan diskusi lebih lanjut mengenai dua proyek yang akan diimplementasikan sesegera mungkin, yaitu Moratel FTTH (Fiber-to-the-Home) Project, dan Moratel National DWDM Project (termasuk layanan dan pemeliharaannya).

Dengan adanya kerja sama antara dua raksasa penyedia teknologi telekomunikasi dan informasi, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di indonesia, terutama pada industri digital.(*)

