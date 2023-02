Prediksi Liga Inggris, Mantan Bintang Liverpool 'Provokasi' Jurgen Klopp Pecat Enam Pemain

POS-KUPANG.COM- Prediksi Liga Inggris saat ini hangat dengan rencana pemecatan enam pemain di tubuh Liverpool. Rencana ini sebagai bentuk 'provokasi' dari mantan bintang Liverpool, Danny Murphy kepada pelatih Jurgen Klopp.

Seperti diketahui, posisi Jurgen Klopp sebagai pelatih Liverpool dilaporkan akan tetap aman setelah mengalami mimpi buruk dihajar Real Madrid 2-5 pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions di Anfield, Rabu 22 Februari 2023 dini hari WIB.

Mantan bintang Liverpool memberi tahu Jurgen Klopp untuk memecat enam pemain dalam pembersihan transfer musim panas

Ini tentu membuat Jurgen Klopp memiliki pekerjaan membangun kembali yang besar di musim panas menurut mantan pahlawan Liverpool Danny Murphy, yang tidak terkesan dengan penampilan klub lamanya melawan Real Madrid

Mantan bintang Liverpool Danny Murphy mendesak Jurgen Klopp untuk melakukan perubahan besar pada skuadnya di musim panas.

Murphy, yang bermain untuk The Reds dari 1997 hingga 2004, mengatakan kepada bos Jerman itu untuk memindahkan "lima atau enam" pemain tim utama setelah kekalahan klub di Liga Champions melawan Real Madrid.

Baca juga: Prediksi Liga Inggris, Hadapi Leicester City Beredar Rumor Pemain Arsenal Banyak Cedera

Liverpool membutuhkan keajaiban di Bernabeu dalam waktu tiga minggu jika ingin lolos setelah kalah 5-2 di leg pertama di Anfield pada Selasa malam.

Pakar Match of the Day Murphy percaya Klopp masih orang yang tepat untuk The Reds tetapi mengatakan mantan bos Borussia Dortmund itu perlu mengatur ulang di klub.

Dia mengatakan kepada talkSPORT: "Saya pikir sudah waktunya untuk reset besar, saya pikir akan ada lima atau enam yang hilang di musim panas. Saya pikir Klopp tahu, Klopp akan mendapatkan kesempatan untuk memperbaikinya dan dia pantas mendapatkan kesempatan itu, seratus per sen".

Lebih lanjut Danny Murphy menegaskan "Saya pikir sebagian besar penggemar mendukung saya dalam hal itu. Apakah mudah mengeluarkan pemain? Beberapa yang akan mendapat banyak uang? Kita harus menunggu dan melihat. Tapi saya pikir Anda melihat setidaknya setengah lusin, mungkin setidaknya empat dari lima - mungkin setengah lusin masuk, di musim panas."

Ditekan lebih lanjut tentang pemain mana yang menurutnya Klopp harus pindah, Murphy memberikan empat jawaban hampir secara langsung.

"Yah, saya pikir ada beberapa yang sudah mendekati akhir kontrak atau karier mereka," lanjutnya.

Baca juga: Prediksi Liga Inggris, Pemerintah Terbitkan Buku Putih untuk Masa Depan Sepak Bola Inggris

"Ketika Anda memiliki Keita, Ox, Milner mendekati akhir, itu tiga di lini tengah, yang kemudian menyisakan ruang.

"Anda mungkin bisa memasukkan Fabinho ke sana mungkin, tergantung pada seberapa banyak yang bisa Anda dapatkan baginya untuk mendapatkan seseorang yang lebih muda dalam peran itu dengan lebih banyak energi. Itu akan menjadi tiga atau empat ruang di lini tengah yang akan memberi Anda kekuasaan kemudian untuk mendatangkan pemain baru. pemain dan bujuk mereka." jelas Murphy.

Murphy terus memeriksa skuad Liverpool, menyarankan The Reds juga bisa melakukannya dengan memindahkan Joel Matip dan mendatangkan bek tengah baru.

Dia bahkan mengklaim salah satu penyerang klub juga bisa dipindahkan, mengingat sifat skuad yang agak berat saat ini.(*)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS