Krisdayanti Gelar Tumpengan Buat Raykan HUT Raul Lemos , Penampilan Manis Amora Lemos Jadi Sorotan

POS KUPANG.COM -- Krisdayanti masih saja buat sang suami , Raul Lemos bahagia di hari momen ulang tahunnya

Kali ini, Krisdayanti yang juga ibunda Aurel Hermansyah , Azriel Hermansyah , Amora Lemos dan kellen Lemos serta Gemmi Ameena Hanna Nur Atta itu menggelar tumpengan untuk Raul Lemos

Acara serdehana itupun membuat Raul Lemos senang yang tergambar dari senyumnya yang terus merekah

Namun momen itu bukan Raul Lemos yang menjadi perhatian. Justru sang putri yang mencurioperhatian

Dia Krisdayanti yang juga mantan istri Anang Hermansyah itu membagikan momen bahagia itu di akun instagramnya , @krisddayantilemos

Melalui akun @krisdayantilemos , Krisayanti menulis caption *** Menikmati tumpeng yang menjadi simbol kemuliaan yang megah dengan berdoa .

Alhamdulillah

krisdayantilemos *** Terimakasih terimakasih sayang kami semua

Penampilan Amora yang makin cantik pun mencuri perhatian natizen

@ina_yheri *** Amora ️cantik kalem anggun bgt sih kamuu deekk.

@andin7822 *** Kakak Amora tinggi bangetsss cantik dan kalem

@irm1078 *** Paling suka lihat amora

@imnea_ay *** Kenapa amora maniss sekalii

@larrakadhitta *** Amora keliatan elegan dan berkelas ya

@sallykoeswanto *** Happy birthday @raullemos06 may all your dreams come true and keep flying high. God bless you