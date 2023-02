Aksi Puasa Pembangunan 2023 Kesukupan Amboina, Keadilan Ekologis bagi Seluruh Ciptaan

POS-KUPANG.COM - Mulai Rabu 22 Februari 2023, umat Katolik memasuki masa puasa 40 hari menjelang peringatan wafat dan kebangkitan Yesus Kristus.

Masa puasa, menjadi kesempatan bagi umat untuk puasa, pantang dan ibadah, juga kesempatan untuk melakukan aksi berupa pendalaman iman dan bakti sosial.

Secara nasional Aksi Puasa Pembangunan (APP) 2023 bertema, Keterlibatan Gereja dalam Mewujudkan Gerakan Sosio-Ekonomi Berkeadilan Ekologis. Sedangkan APP di tingkat Keuskupan Amboina bertema, Keadilan Ekologis bagi Seluruh Ciptaan (Semakin Mengasihi dan Lebih Peduli).

Berikut adalah panduan APP 2023 bagi Orang Muda Katolik Keuskupan Amboina yang disusun oleh Panitia APP/HPS, Pusat Pastoral Keuskupan Amboina, Jalam Pattimura 32 Ambon.

TEMA APP 2023

KEADILAN EKOLOGIS BAGI SELURUH CIPTAAN:

(Semakin Mengasihi dan Lebih Peduli)

Tema umum APPN 2023-2025 adalah KETERLIBATAN GEREJA DALAM MEWUJUDKAN GERAKAN SOSIO-EKONOMI BERKEADILAN EKOLOGIS, dengan sub-tema: [a] Keadilan Eko - Sosial: Peduli Pada Sesama & Alam Ciptaan (2023); [b] Mengembangkan Ekonomi Berkeadilan Ekologis (2024); [c] Membangun Pertobatan Ekologis (10 thn LS) (2025). Tema umum ini sama dengan Arah Strategis Komisi PSE KWI 2022-2025. Tema tersebut menjadi bahan refleksi dan pendalaman iman selama tiga tahun. Tema umum dan sub-tema tahunan ini secara berurutan membahas ketidakadilan ekologis dalam gerakan sosial-ekonomi baik bagi manusia maupun ciptaan lainnya (konteks), kemudian menemukan inspirasi iman dalam dasar-dasar panggilan Gereja untuk mewujudkan sosial - ekonomi yang berkeadilan ekologis (refleksi biblis-teologis-ASG)

Dalam kerangka APP Nasional ini ditampilkan sub tema APP tahun 2023 adalah Keadilan Eko-Sosial: Peduli pada Sesama dan Alam Ciptaan. Keadilan akan terjadi apabila keadilan itu tidak hanya menyelamatkan manusia tetapi menyelamatkan alam ciptaan/seluruh ciptaan. Sebab jika kita hanya memperjuangkan sebuah keadilan bagi manusia yang miskin, menderita, tersingkir, difabel, dll tetapi membiarkan alam ciptaan hancur, maka tidak ada faedahnya keadilan demikian. Sebab alam ciptaan/seluruh ciptaan dengan sendirinya akan hancur termasuk manusia. Keadilan yang dituntut di sini adalah keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan yakni semakin mengasihi sesama atau peduli kepada sesama dan juga semakin mengasihi alam ciptaan atau lebih peduli pada alam ciptaan. Keadilan yang sesuai dengan rencana karya keselamatan Allah.

Atau dapat dikata bahwa Tema APP Nasional Tahun 2023 “Keadilan Ekologis Bagi Seluruh Ciptaan (Semakin Mengasihi dan lebih Peduli).” secara tidak langsung merespon dua (2) tujuan yang terdapat dalam Ensiklik Laudato Si yang ada dalam LSAP (Laudato Si’ Action Platform) yakni [1] Response to the Cry of the Earth (Merespon Jeritan Bumi) dan [2] Response to the Cry of the Poor (Merespon Jeritan Kaum Miskin/Terpinggirkan). Di sini gereja semakin menyadari perutusannya bukan saja memperjuangkan dan berpihak pada orang miskin (prefential option for the poor), tetapi juga lingkungan hidup (prefential option for the creation-ecology). Keberpihakan Gereja terhadap orang miskin mestinya tidak pernah terlepas dari alam ciptaan yang juga miskin dan tertindas. Gereja dipanggil untuk menyelamatkan orang miskin sekaligus lingkungan hidup yang sedang berteriak dalam penderitaannya. Kemiskinan dan penderitaan manusia dan alam semesta hendaknya memanggil Gereja untuk bertanggung jawab dan terlibat dalam upaya penyelamatan alam semesta saat ini.

Tema APPN 2023 adalah “Keadilan Ekologis Bagi Seluruh Ciptaan: Semakin Mengasihi dan lebih Peduli”. Keadilan ekologis berarti adil terhadap sesama manusia (sosial) dan sekaligus adil terhadap ciptaan lainnya. Ciptaan memiliki arti lebih luas dari lingkungan hidup, karena ada hubungannya dengan rencana kasih Allah di mana setiap makhluk memiliki nilai dan arti (bdk. Laudato Si’/LS, 76). Keadilan ekologis bertumpu pada prinsip bahwa seluruh ciptaan saling terhubung dan tergantung satu sama lain, sebagai suatu persekutuan universal. Paus Fransiskus menawarkan pendekatan ekologis yang mengintegrasikan soal keadilan dalam lingkungan hidup untuk mendengar dan merespon seruan bumi dan kaum pinggiran (bdk. LS, 49).

Bagi umat Kristiani kepedulian akan keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan adalah bagian dari pewartaan Gereja (bdk. Mrk. 16:15). Gereja dipanggil dan diutus menjadi saksi keadilan dalam dunia dengan mencari langkah nyata dalam menerapkan prinsip menghormati martabat manusia, memperjuangkan kesejahteraan bersama, membangun solidaritas dan keberpihakan pada yang rentan berdasarkan cinta kasih sekaligus melestarikan alam semesta.

KETERANGAN GAMBAR (POSTER)

Gambar atau Poster dari tema APP 2023 adalah Timbangan. Di situ ada Salib yang menjadi penengah untuk dua sisi. Sisi satu manusia dan sisi lain alam ciptaan.