Jadwal Liga Inggris, Aston Villa vs Arsenal, Brentford vs Crystal Palace, Nottingham vs Man City

BERDUEL - Jadwal Liga Inggris, Aston Villa vs Arsenal, Brentford vs Crystal Palace, Nottingham Forest vs Man City. Foto Gelandang Arsenal, Thomas Partey, berduel bersama striker Manchester City, Erling Haaland, pada laga babak keempat Piala FA di Stadion Etihad, Sabtu (28/1/2023) dini hari WIB.

POS-KUPANG.COM - Jadwal Liga Inggris Sabtu 18 Februari 2023 malam ini mempertemukan tujuh partai, tiga di antaranya Aston Villa vs Arsenal, Brentford vs Crystal Palace, Nottingham Forest vs Man City.

Selain tiga partai tersebut, empat partai lainnya yang bertanding malam ini adalah Wolves vs Bournemouth, Brighton vs Fulham, Everton vs Leeds, dan Chelsea vs Southampton.

Laga Aston Villa vs Arsenal dimulai pukul 19.30 WIB, Brentford vs Crystal Palace mulai bertanding pukul 22.00 WIB.

Sedangkan Nottingham Forest vs Man City mulai bertanding pukul 22.00 WIB.

Sementara pada Minggu (19/2/2023) dinihari WIB dilangsungkan laga tiga partai, yaitu Newcastle vs Liverpool pukul 00.30 WIB, Man United vs Leicester pukul 21.00 WIB, dan Tottenham vs West Ham pukul 23.30 WIB.

Laga pekan ke-24 Liga Inggris 2022-2023 Aston Villa vs Arsenal dalam Jadwal Liga Inggris akan digelar di Stadion Villa Park pada Sabtu (18/2/2023) malam.

Arsenal saat ini menduduki peringkat kedua klasemen Liga Inggris dengan raihan 51 poin dari 22 pertandingan.

Skuad berjuluk The Gunners itu sejatinya mempunyai raihan serupa 51 poin dengan Man City yang duduk di puncak klasemen Liga Inggris.

Namun, Man City berhak duduk di peringkat pertama lantaran unggul dari segi selisih gol atas Arsenal di papan klasemen.

Arsenal mempunyai kesempatan besar untuk mengudeta posisi Man City dari puncak klasemen Liga Inggris.

Skenario itu bisa terjadi seandainya Man City menelan kekalahan atau setidaknya bermain imbang melawan Nottingham Forest, sementara Arsenal membekap Aston Villa.

Man City akan bertandang ke markas Nottingham Forest dalam pekan ke-24 Liga Inggris musim 2022-2023.

Pertandingan Nottingham Forest vs Man City dijadwalkan berlangsung di Stadion City Ground pada Sabtu (18/2/2023).

Tentunya, Man City bakal berupaya keras untuk memenangi pertandingan atas Nottingham Forest.