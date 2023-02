Di Jenewa Swiss, Yoris Wutun Ubah Persepsi Lembaga Internasional Tentang Indonesia Bagian Timur

PUTRA LEMBATA - Yoris Wutun, putra Lembata-NTT, jadi satu-satunya pembicara dari Indonesia di Konferensi Tingkat Tinggi Pendanaan Pendidikan Pada Situasi Darurat oleh Education Cannot Wait (ECW) di Kota Jenewa, Swiss, Jumat, 17 Februari 2023.

POS-KUPANG.COM, LEWOLEBA - Yoris Wutun, putra Lembata-NTT, jadi satu-satunya pembicara dari Indonesia di Konferensi Tingkat Tinggi Pendanaan Pendidikan Pada Situasi Darurat oleh Education Cannot Wait (ECW) di Kota Jenewa, Swiss, Jumat, 17 Februari 2023.

Forum itu dihadiri sekitar 600 orang secara langsung dan 2000 orang secara daring. Yang hadir secara langsung termasuk pimpinan lembaga donor internasional dan pemimpin negara-negara Eropa barat dan Amerika Serikat.

Dihubungi wartawan dari Indonesia, Yoris menceritakan bahwa selama ini para pemimpin lembaga-lembaga donor internasional punya pandangan kalau Indonesia saat ini sudah tergolong negara makmur.

Melalui presentasi Yoris dalam forum itu, barulah mereka mengetahui kalau ada wilayah-wilayah di Indonesia, khususnya di bagian timur yang masih terbelakang dan miskin secara ekonomi.

Mahasiswa aktif Sekolah Tinggi Hukum Jentera itu memaparkan soal pendidikan di masa darurat di wilayah NTT khususnya di Lembata pasca bencana badai siklon Seroja dan pandemi Covid-19.

Dia mengemukakan soal dampak nyata perubahan iklim dan bencana bagi pendidikan di NTT yang masih tergolong miskin dan terbelakang.

“Selama ini lembaga-lembaga donor berpikir Indonesia sudah makmur, padahal ada daerah-daerah yang tertinggal. Mereka tidak tahu kalau daerah-daerah ini secara ekonomi miskin, terbelakang. Selama ini yang dapat panggung (perhatian dari lembaga donor) dari benua Afrika, sementara mereka tidak tahu daerah Indonesia timur seperti apa kondisinya,” ungkap Yoris, yang dihubungi Sabtu, 18 Februari 2023.

Setidaknya, ada 3 hal yang dia paparkan dalam forum itu. Pertama, bagaimana organisasi-organisasi akar rumput bekerja untuk pendidikan darurat, kedua, bagaimana upaya kaum muda mencegah perubahan iklim, dan ketiga tentang adaptasi perubahan iklim.

Di dalamnya, Yoris juga menyinggung tantangan yang dihadapi pendidikan di masa darurat terutama mengenai kurangnya pendanaan dari pemerintah dan sistem birokrasi dan administrasi di Indonesia yang rumit.

Menurut dia, dalam forum tersebut, total dana yang dikumpulkan untuk kepentingan pendidikan darurat secara global mencapai 826.360.000 USD atau setara 14 triliun rupiah. Dana tersebut berasal dari lembaga donor internasional, privat sektor dan kementerian-kementerian pembangunan negara-negara Eropa Barat, AS dan Kanada.

Untuk diketahui, Education Cannot Wait (ECW) merupakan Lembaga Pendanaan PBB untuk Pendidikan Pada Situasi Darurat dan Krisis Berkepanjangan (education in emergencies and protracted crises). (*)

