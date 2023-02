Puan Bicara Air Bersih di Parlemen Dunia: Saya Sampaikan 4 Poin, agar Jadi Perhatian Bersama

POS-KUPANG.COM – Puan Maharani, Ketua DPR RI bersuara lantang dengan menyampaikan empat poin penting terkait ketersediaan air bersih untuk seluruh masyarakat dunia.

Puan Maharani yang juga Cucu Bung Karno, Presiden Pertama Indonesia itu, menyuarakan hal tersebut ketika ia tampil dalam Sidang Perlemen Tahunan PBB Rabu 15 Februari 2023.

Putri Megawati Soekarnoputri yang juga Kader PDIP ( Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ) itu hadir untuk memenuhi undangan PBB guna membahas soal ketersediaan air untuk seluruh rakyat.

Sidang Parlemen Tahunan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) @unitednations tahun 2023 ini bertemakan “Water for People and Planet: Stop the Waste, Change the Game, Invest in the Future”.

Kehadiran Puan pada momen itu di-share lagi melalui Instagramnya @puanmaharani.

Baca juga: Puan Maharani Siap Jika Ditugaskan Jadi Calon Presiden

Puan menuliskan bahwa sepertiga manusia di muka bumi ini tidak punya cukup akses air minum. Di Indonesia, sesuai tahun 2021, 80 persen rumah tangga sudah memiliki akses sanitasi.

Akan tetapi, katanya, kondisi geografis, kesenjangan teknologi dan finansial, tetap masih menjadi hambatan.

Makanya dalam siding tersebut, Puan Maharani membicarakan 4 poin penting agar menjadi perhatian bersama.

Empat poin yang disampaikan Puan Maharani dalam momen tersebut, adalah sebagai berikut.

1. Parlemen dunia perlu lebih berkomitmen menangani isu air dan sanitasi

2. Fokus membangun infrastruktur air dan sanitasi melalui skema pemulihan pasca pandemi

3. Gotong royong, melibatkan seluruh pemangku kebijakan termasuk komunitas dan perempuan

4. Peningkatan peran negara maju untuk menjembatani masalah pendanaan

Air dan sanitasi menjadi inti dari sistem kesehatan publik, dan semua orang punya hak yang sama untuk memenuhi kebutuhan air dan sanitasi mereka.