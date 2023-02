Jadwal Liga Italia, AC Milan Ketemu Monza, Inter Milan vs Udinese, Sassuolo vs Napoli

BolaSport.com/TWITTER.COM/ACMILAN

PEMAIN AC MILAN - Jadwal Liga Italia pekan ini menyajikan pertandingan Monza vs AC Milan, Inter Milan vs Udinese, dan Sassuolo vs Napoli. Para pemain AC Milan saat laga melawan AS Roma pada giornata 17 Liga Italia 2022-2023 di Stadion San Siro, Minggu (8/1/2023).