Hasil Liga Inggris, Manchester City Pimpin Klasemen juga Top Skor Premier League

POS-KUPANG.COM- Hasil Liga Inggris memasuki pekan ke-23 saat ini, Manchester City untuk sementara memimpin klasemen Premier League 2022/2023 setelah mengalahkan Arsenal 3-1 pada laga Kamis 16 Februari 2023 lalu.

Selain itu, Manchester City menempatkan pemainnya atas nama Erling Haaland sebagai top skor dengan 26 gol sementara ini.

Manchester City sekarang berada di puncak setelah mengalahkan Arsenal pada laga tunda pekan ke-12 Premier League 2022/2023 , Kamis (16/2/2023) dini hari WIB.

Skuad asuhan Mikel Arteta keok dengan skor 1-3 di hadapan pendukung sendiri.

Dimainkan di Emirates Stadium, tiga gol Man City datang dari aksi Kevin De Bruyne (24'), Jack Grealish (72'), dan Erling Haaland (82'). Arsenal sempat memperkecil kedudukan melalui penalti Bukayo Saka (42').

Baca juga: Hasil Liga Inggris, Eksperimen Pep Guardiola untuk Bernardo Silva Berujung Kartu Kuning

Hasil ini membuat Manchester City menggantikan Arsenal di puncak klasemen sementara Liga Inggris 2022/2023. Man City dan Arsenal punya poin yang sama yaitu 51, tapi beda di selisih gol.

The Citizens -julukan Manchester City- melawat ke markas The Gunners -julukan Arsenal- pada laga tunda pekan ke-12 Liga Inggris 2022-2023. Duel dua tim papan atas klasemen itu dimenangkan Manchester City dengan skor meyakinkan 3-1.

Kesuksesan Manchester City menghajar Arsenal di laga tandangnya itu salah satunya berkat penampilan apik Kevin De Bruyne. The Citizens menang via gol masing-masing dari Kevin De Bruyne (24'), Jack Grealish (72'), dan Erling Haaland (82'). Sementara The Gunners hanya bisa mencetak satu gol via Bukayo Saka (42' P).

Berkat kemenangan ini, Manchester City berhasil merebut puncak klasemen Liga Inggris 2022-2023 dari Arsenal. Meski sama-sama memiliki 51 poin, The Citizens unggul selisih gol atas Arsenal.

Baca juga: Hasil Liga Inggris, Arsenal vs Manchester City Skor 1-3 Tim Erling Haaland Tampil Garang

Menariknya, pada laga dua kontestan calon juara Liga Inggris 2022-2023 itu, ada insiden Kevin De Bruyne mendorong pelatih Arsenal, Mikel Arteta. Kejadian itu tepatnya di awal babak kedua pada menit ke-51.(*)

Jadwal Laga Berikutnya :

Sabtu, 18 Februari 2023

19.30 WIB Aston Villa vs Arsenal

22.00 WIB Brentford vs Crystal Palace

22.00 WIB Brighton vs Fulham

22.00 WIB Chelsea vs Southampton

22.00 WIB Everton vs Leeds

22.00 WIB Nottingham Forest vs Manchester City

22.00 WIB Wolves vs Bournemouth

Minggu, 19 Februari 2023