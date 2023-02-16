Jadwal Kapal Pelni
Jadwal Kapal Pelni KM Sirimau Februari 2023, Dari Bau Bau Singgahi Ambon, Tiba Manokwari Tanggal 21
Berikut jadwal kapal pelni KM Sirimau 17-21 Februari 2023. Cek setiap rute yang dilalui.
Penulis: Meika Pestaria Tumanggor | Editor: Meika Pestaria Tumanggor
POS-KUPANG.COM - Berikut jadwal kapal pelni KM Sirimau 17-21 Februari 2023. Cek setiap rute yang dilalui.
Melansir dari website pelni.co.id pada Kamis (16/2/2023), pada 17 Februari 2023 pukul 07.00 Kapal Pelni KM Sirimau akan berangkat dari Bau Bau menuju Wanci.
Setelah melewati empat rute, KM Sirimau tiba di Manokwari pada 21 Februari 2023 pukul 09.00 Wit.
Berikut Jadwal kapal Sirimau selengkapnya.
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1. Rute Bau Bau - Wanci
Berangkat 17 Februari 2023 pukul 07.00
Tiba 17 Februari 2023 pukul 16.00
2. Rute Wanci - Ambon
Berangkat 17 Februari 2023 pukul 17.00
Tiba 18 Februari 2023 pukul 22.00
3. Rute Ambon - Sorong
Berangkat 19 Februari 2023 pukul 01.00
Tiba 20 Februari 2023 pukul 10.00
4. Rute Sorong - Manokwari