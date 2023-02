Hasil Liga Champions, Scott Parker Memulai Kampanye Bersama Brugge

POS-KUPANG.COM - Hasil Liga Champions, pelatih asal Inggris Scott Parker memulai kampanye bersama Club Brugge walaupun timnya ditumbangkan Benfica.

Laga Club Brugge melawan Benfica berlangsung di Stadion Jan Breydel, Kamis (16/2/2023) dini hari WIB, dan berakhir dengan skor 0-2.

Dua gol Benfica dicetak lewat penalti Joao Mario menit 51 dan aksi David Neres menit 88.

Hasil ini memastikan pelatih asal Inggris Scott Parker memulai kampanye bersama Brugge di ajang antarklub Eropa dengan kekalahan.

Selain Benfica, Borussia Dortmund juga mengakhiri leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2022-2023 dengan kemenangan.

Borussia Dortmund mengalahkan Chelsea, pada pertandingan yang digelar Kamis (16/2/2023) dini hari WIB.

Laga Borussia Dortmund vs Chelsea di Signal Iduna Park berakhir dengan skor 1-0. Dortmund menang berkat gol Karim Adeyemi pada menit ke-63.

Benfica dan Borussia Dortmund mengikuti jejak Bayern Muenchen serta AC Milan yang lebih dulu memetik kemenangan pada Rabu (15/2/2023) dini hari WIB.

Bayern Muenchen menang 1-0 atas Paris Saint-Germain (PSG), sedangkan AC Milan mengalahkan Tottenham Hotspur dengan skor yang sama. Rangkaian leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2022-2023 masih menyisakan empat pertandingan lagi yang akan dimainkan pekan depan.

Keempat laga tersebut adalah Liverpool vs Real Madrid, Eintrach Frankfurt vs Napoli, RB Leipzig vs Man City, dan Inter Milan vs Porto.

Liverpool vs Real Madrid dan Eintrach Frankfurt vs Napoli dijadwalkan digelar pada Rabu (22/1/2023) dini hari WIB.

Sementara duel RB Leipzig vs Man City dan Inter Milan vs Porto akan berlangsung pada Kamis (23/2/2023) pukul 03.00 WIB.

Hasil Lengkap Leg Pertama 16 Besar Liga Champions 2022-2023:

Borussia Dortmund vs Chelsea 1-0 (Karim Adeyemi 63')

Club Brugge vs Benifca 0-2 (Joao Mario 51'-penalti, David Neres 88'). (Kompas.com/Farahdilla Puspa)

