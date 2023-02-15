Jadwal Kapal Pelni
Jadwal Kapal Pelni KM Tidar Februari 2023, Dari BauBau, Lewat Ambon, Sorong, Tiba Nabire tanggal 24
Simak jadwal kapal pelni KM Tidar hingga 24 Februari 2023 berikut ini.Setelah melewati 11 rute, KM Tidar tiba di Nabire pada 24 Februari 2023
Penulis: Meika Pestaria Tumanggor | Editor: Meika Pestaria Tumanggor
POS-KUPANG.COM - Simak jadwal kapal pelni KM Tidar hingga 24 Februari 2023 berikut ini.
Melansir dari website pelni.co.id pada Rabu (15/2/2023), Kapal Pelni KM Tidar akan berangkat dari BauBau menuju Makassar pada 16 Februari 2023 pukul 15.00.
Setelah melewati 11 rute, KM Tidar tiba di Nabire pada 24 Februari 2023 pukul 20.00 Wit.
Berikut Jadwal kapal Tidar selengkapnya.
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1. Rute Bau Bau - Makassar
Berangkat 16 Februari 2023 pukul 15.00
Tiba 17 Februari 2023 pukul 06.00
2. Rute Makassar - Bau Bau
Berangkat 18 Februari 2023 pukul 15.00
Tiba 19 Februari 2023 pukul 06.00
3. Rute Bau Bau - Namlea
Berangkat 19 Februari 2023 pukul 08.00
Tiba 20 Februari 2023 pukul 08.00
4. Rute Namlea - Ambon