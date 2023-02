Promo Alfamart Valentine Day : Cokelat Beli1 Gratis1 SilverQueen Delfi Van Houten, Susu Cair UHT

POS-KUPANG.COM - Inilah Promo Alfamart hari ini 14 Februari 2023 bertepatan dengan Valentine Day atau Hari Kasih Sayang, dimana kamu bisa memberikan orang yang disayangi dengan Chocolate favorit sebagai bentuk kasih sayang.

Dalam Promo Alfamart hari ini, kamu bisa membeli chocolate dengan harga murah yakni beli 1 gratis 1. Ada juga Promo Alfamart di hari Valentine 2023 ini berupa susu cair dalam kotak maupun kaleng dengan harga murah

Untuk minuman ada Promo Alfamart beverages fair, beli ABC squash botol 450 ml all varian dan gula pasir 1 kg Rp 25.900, Ultra teh kotak beli 3 gratis 1 dan produk lainnya.

Ada juga Promo Alfamart untuk Promo Chocolate Fair misalnya Delfi beli 1 gratis 1, Van houten beli 1 gratis 1, - beng beng nuts almodn Rp 6.900

Untuk selengkapnya simak Promo Alfamart dibawah ini:

1. Promo Alfamart Chocolate beli 1 gratis 1

Periode 1 - 15 Februari 2023⁣

⁣

2. Promo Alfamart

- Cimory UHT Chocolate strayberry Tp 125 ml Rp 2.900

- Firsian flag milki cokelat stroberi TP 115ml Rp 2.400