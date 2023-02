Drama Korea Terbaru Komedi Romantis Love to Hate You Dibintangi Kim Ok Vin, Intip Sinopsisnya

DRAMA KOREA - Drama Korea terbaru di bulan ini. Drama Korea Terbaru Komedi Romantis, Drakor Love to Hate You Dibintangi Kim Ok Vin, Intip Sinopsisnya juga profil Kim Ok Vin.

POS-KUPANG.COM - Drama Korea dengan genre komedi romantis, Love to hate You baru saja tayang perdana pada Jumat (10/2) di Netflix.

Drama Korea ini dibintangi oleh Kim Ok Vin dan Yoo Teo yang mengisahkan kisah asmara antara Yeo Mi-Ran dan Nam Gang-Ho

Yeo Mi-Ran merupakan sosok pengacara pemula di Firma Hukum Gilmu.

Drama Korea bergenre komedi romantis Love to Hate You atau Love Battle disutradarai oleh Kim Jeong Kwon dengan total episode terdiri atas 10 episode.

Berikut ini sinopsis Love To Hate You dan deretan pemeran dalam Drama Korea Love To Hate You seperti dikutip dari berbagai sumber pada Minggu (12/2/2023):

Sinopsis Drama Korea Love To Hate You

Love to Hate You adalah serial drama komedi Korea yang akan tayang sepanjang 10 episode.

Drama Korea ini disutradarai oleh Kim Jeung Kwon dan naskahnya ditulis oleh Choi Soo-Young.

Love to Hate You diperankan oleh beberapa artis populer Korea, seperti Kim Ok Vin, Yoo Teo, Kim Ji Hun dan Go Won Hee.

Serial drama korea bergenre komedi romantis ini akan segera tayang di Netflix tanggal 10 Februari 2023.

Love to Hate You bercerita tentang seorang perempuan dan laki-laki yang tak percaya dengan cinta.

Yeo Mi Ran (Kim Ok-Vin), merupakan seorang pengacara yang tak mau kalah dari laki-laki. Ia termasuk kategori perempuan yang mandiri karena ia bisa melakukan banyak hal dan tidak takut terhadap apapun.

Yeo Mi Ran tidak percaya cinta, baginya menjalani hidup sebagai perempuan karir yang mandiri sudah cukup untuk menghadapi kejamnya dunia.