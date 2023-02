Promo Indomaret Terbaru Promo Bucin 10-16 Februari : Murah :Odol Sikat Gigi, Mouthwash Hingga Parfum

POS-KUPANG.COM - Bagi pelanggan Indomaret, ada Promo Indomaret yang terbaru yaitu Promo Bucin.

Melalui Promo Indomaret Promo Bucin ada odol gigi, sikat gigi, deodorant, hingga parfum yang dijual dengan harga murah hingga 16 Februari 2023, misalnya Close up green ever fresh 160 gram Rp 14,500, close up icy white 160 gram Rp 21.500, Oral B sikatgigi ultra thin Rp 19.900 dan lainnya

Selain itu juga ada beragam Promo Indomaret diantaranya Promo Valentine diantaranya tambah Rp6.000 dapat 2 pcs untuk L'agie cashew nut chocolate Rp 27.500 dan alpenliebe eclairs candy Rp19.100.

untuk Promosi Bulan Ini diantaranya beli 1 Frisian Flag gratis teh botol sosro 250 ml,. Promo Indomaret promo heboh misalnya Mamy Poko baby diapers X-tra Kering 44's new born Rp59.500/pck. Selengkapna simak Promo Indomaret dibawah ini

1. Promo Indomaret Promo Bucin

Belanja Untung untuk yang TerCINta

Periode 10-16 Februari 2023

Mau belanjain yang tercinta tapi tetep untung? Ke Indomaret yuk, Sobat!

Ada promo BUCIN yang bikin perlengkapan kebutuhanmu makin hemat loh. Belanja sekarang dan serbu promonya sebelum kehabisan!

.

Harga Produk DI LUAR JAWA, BALI & LOMBOK selisih perbedaan s.d +Rp1.000

Tidak berlaku di toko INDOMARET POINT

- Pepsodent fresh cool mint 190 gram Rp 10.900

- Close up green ever fresh 160 gram Rp 14,500

- close up icy white 160 gram Rp 21.500

- close up fresh multivitamin 160 gram Rp 13.500

- Oral B sikatgigi ultra thin Rp 19.900

- Formula pasta gigi-sikat gig Rp 14.500