Jadwal Kapal Pelni
Jadwal Kapal Pelni KM Tidar Februari 2023, Manokwari-Nabire, Dobo-Tual, Tiba di Ambon Tanggal 20
Simak jadwal kapal pelni KM Tidar bulan Februari 2023. Cek masing-masing rute yang dilalui.
Penulis: Meika Pestaria Tumanggor | Editor: Meika Pestaria Tumanggor
POS-KUPANG.COM - Simak jadwal kapal pelni KM Tidar bulan Februari 2023. Cek masing-masing rute yang dilalui.
Melansir dari website pelni.co.id pada Kamis (9/2/2023), Kapal Pelni KM Tidar akan berangkat dari Manokwari menuju Nabire pada 10 Februari 2023 pukul 09.00 Wit.
Setelah melewati 14 rute, KM Tidar tiba di Ambon pada 20 Februari 2023 pukul 15.00 Wit.
Berikut Jadwal kapal Tidar selengkapnya:
Baca juga: Jadwal Kapal Pelni KM Wilis Februari 2023, Dari Waingapu Hingga Batulicin, di Labuan Bajo Tanggal 12
1. Rute Manokwari - Nabire
Berangkat 10 Februari 2023 pukul 09.00
Tiba 10 Februari 2023 pukul 20.00
2. Rute Nabire - Manokwari
Berangkat 10 Februari 2023 pukul 22.00
Tiba 11 Februari 2023 pukul 09.00
3. Rute Manokwari - Sorong
Berangkat 11 Februari 2023 pukul 13.00
Tiba 12 Februari 2023 pukul 02.00
4. Rute Sorong - Fak Fak