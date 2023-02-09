Jadwal Kapal Pelni
Jadwal Kapal Pelni KM Ceremai 10-20 Februari 2023, Makassar-BauBau, Sorong-Manokwari, Biak-Jayapura
Simak jadwal kapal pelni KM Ceremai mulai besok 10 Februari hingga 20 Februari 2023 berikut ini.
Penulis: Meika Pestaria Tumanggor | Editor: Meika Pestaria Tumanggor
POS-KUPANG.COM - Simak jadwal kapal pelni KM Ceremai mulai besok 10 Februari hingga 20 Februari 2023 berikut ini.
Melansir dari website pelni.co.id pada Kamis (9/2/2023), pada 10 Februari 2023 pukul 12.00 Wita Kapal Pelni KM Ceremai akan berangkat Makassar menuju Bau Bau.
Setelah melewati 10 rute, KM Ceremai tiba di Makassar pada 20 Februari 2023 pukul 08.00 Wita.
Berikut jadwal kapal Ceremai selengkapnya.
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1. Rute Makassar - Bau Bau
Berangkat 10 Februari 2023 pukul 12.00
Tiba 11 Februari 2023 pukul 04.00
2. Rute Bau Bau - Sorong
Berangkat 11 Februari 2023 pukul 07.00
Tiba 13 Februari 2023 pukul 01.00
3. Rute Sorong - Manokwari
Berangkat 13 Februari 2023 pukul 05.00
Tiba 13 Februari 2023 pukul 20.00
4. Rute Manokwari - Biak