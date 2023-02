Promo Indomaret Terbaru 8-14 Februari 2023 Beli 2 Gratis 1 Cashew Milk Chocolate, SilverQueen Rp9900

POS-KUPANG.COM - Bagi pelanggan Indomaret ada Promo Indomaret terbaru mulai hari ini 8-14 Februari 2023.

Ada Promo Indomaret yakni promo heboh, kamu bisa membeli beberapa produk dengan harga murah diantaranya Mamy Poko baby diapers X-tra Kering 44's new born Rp59.500/pck, Downy softener fresh / adorable Bouquet / french lavender pure cotton 550 ml Rp 15.000, pepsodent pasta gigi fresh cool 190 gram Rp 10.900/tube

Kemudia Promo Indomaret lainnya yakni diantaranya beli 2 lebih hemat indomaret lemon tea, teh hijau melati, teh apel, apel&leci Rp 6.900/2 botol, Beli 2 Gratis 1 Indoamaret cashew milk chocolate 45 gram pck

Ada juga Promo Indomaret terbaru yakni Product of The Week diantaranya SilverQueen milk chocolate cashew/ almond Rp 9.900, dairy milk chocolate original/cashew nut 62 gram Rp 9.900

Untuk selengkapnya simak Promo Indomaret terbaru dibawah ini

1. Promo Indomaret promo heboh

Di periode minggu ini ada produk Pasta Gigi, Softener dan Popok Celana yang lagi hemat!

Periode 8-14 FEBRUARI 2023

S&K Harga Spesial BERTANDA Kredit BNI disertai dengan belanja PRODUK LAIN senilai Rp160.000

.

S&K Harga Spesial BERTANDA ShopeePay:

1. Khusus pembayaran di toko Indomaret menggunakan ShopeePay.

2. Harga Spesial ShopeePay yang didapatkan berlaku untuk maks. 1 (satu) produk per transaksi per struk.

3. Transaksi ShopeePay maks 5 (lima) kali transaksi per hari.

Katalog promo HEBOH hadir di Indomaret seluruh Indonesia (tidak berlaku di toko Indomaret Point).

Harga produk di LUAR JAWA, BALI & LOMBOK selisih perbedaan s.d +Rp1.000

- Mamy Poko baby diapers X-tra Kering 44's new born Rp59.500/pck

- Downy softener fresh / adorable Bouquet / french lavender pure cotton 550 ml Rp 15.000

- pepsodent pasta gigi fresh cool 190 gram Rp 10.900/tube

2. Promo Indomaret super hemat