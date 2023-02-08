Jadwal Kapal Pelni
Jadwal Kapal Pelni KM Awu Februari 2023, Kumai-Surabaya, Denpasar -Bima, Tiba di Kalabahi Tanggal 16
Simak jadwal kapal pelni KM Awu bulan Februari 2023 berikut ini.Setelah melewati tujuh rute, KM Awu tiba di Kalabahi pada 16 Februari 2023 pukul 23.00
Penulis: Meika Pestaria Tumanggor | Editor: Meika Pestaria Tumanggor
POS-KUPANG.COM - Simak jadwal kapal pelni KM Awu bulan Februari 2023 berikut ini.
Melansir dari website pelni.co.id pada Rabu (8/2/2023), Kapal Pelni KM Awu akan berangkat dari Kumai menuju Surabaya pada 10 Februari 2023 pukul 21.00.
Setelah melewati tujuh rute, KM Awu tiba di Kalabahi pada 16 Februari 2023 pukul 23.00 Wita.
Berikut rute yang termasuk dalam Jadwal kapal Awu.
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1. Rute Kumai - Surabaya
Berangkat 10 Februari 2023 pukul 21.00
Tiba 12 Februari 2023 pukul 00.01
2. Rute Surabaya - Denpasar
Berangkat 12 Februari 2023 pukul 09.00
Tiba 13 Februari 2023 pukul 10.00
3. Rute Denpasar - Bima
Berangkat 13 Februari 2023 pukul 15.00
Tiba 14 Februari 2023 pukul 11.00
4. Rute Bima - Waingapu