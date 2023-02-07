Jadwal Kapal Pelni
Jadwal Kapal Pelni KM Nggapulu 8-16 Februari 2023, Tual-Dobo, FakFak-Kaimana, Makassar-Surabaya
Simak jadwal kapal pelni KM Nggapulu hingga 16 Februari 2023 berikut ini.
Penulis: Meika Pestaria Tumanggor | Editor: Meika Pestaria Tumanggor
POS-KUPANG.COM - Simak jadwal kapal pelni KM Nggapulu hingga 16 Februari 2023 berikut ini.
Melansir dari website pelni.co.id pada Selasa (7/2/2023), Kapal Pelni KM Nggapulu akan berangkat dari Tual menuju Dobo pada 8 Februari 2023 pukul 03.00.
Setelah melewati 12 rute, KM Nggapulu tiba di Jakarta pada 16 Februari 2023 pukul 10.00 Wib.
Berikut Jadwal kapal Nggapulu selengkapnya.
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1. Rute Tual - Dobo
Berangkat 8 Februari 2023 pukul 03.00
Tiba 8 Februari 2023 pukul 10.00
2. Rute Dobo - Kaimana
Berangkat 8 Februari 2023 pukul 12.00
Tiba 8 Februari 2023 pukul 21.00
3. Rute Kaimana - Fak Fak
Berangkat 8 Februari 2023 pukul 23.00
Tiba 9 Februari 2023 pukul 09.00
4. Rute Fak Fak - Kaimana