Jadwal Kapal Pelni

Jadwal Kapal Pelni KM Nggapulu 8-16 Februari 2023, Tual-Dobo, FakFak-Kaimana, Makassar-Surabaya

Simak jadwal kapal pelni KM Nggapulu hingga 16 Februari 2023 berikut ini.

Penulis: Meika Pestaria Tumanggor | Editor: Meika Pestaria Tumanggor
zoom-inlihat foto Jadwal Kapal Pelni KM Nggapulu 8-16 Februari 2023, Tual-Dobo, FakFak-Kaimana, Makassar-Surabaya
TRIBUNAMBON.COM/RIDWAN TUASAMU
KM Nggapulu - Jadwal Kapal Pelni KM Nggapulu 8-16 Februari 2023, Tual-Dobo, FakFak-Kaimana, Makassar-Surabaya 

POS-KUPANG.COM - Simak jadwal kapal pelni KM Nggapulu hingga 16 Februari 2023 berikut ini.

Melansir dari website pelni.co.id pada Selasa (7/2/2023), Kapal Pelni KM Nggapulu akan berangkat dari Tual menuju Dobo pada 8 Februari 2023 pukul 03.00.

Setelah melewati 12 rute, KM Nggapulu tiba di Jakarta pada 16 Februari 2023 pukul 10.00 Wib.

Berikut Jadwal kapal Nggapulu selengkapnya.

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1. Rute Tual - Dobo

Berangkat 8 Februari 2023 pukul 03.00

Tiba 8 Februari 2023 pukul 10.00

2. Rute Dobo - Kaimana

Berangkat 8 Februari 2023 pukul 12.00

Tiba 8 Februari 2023 pukul 21.00

3. Rute Kaimana - Fak Fak

Berangkat 8 Februari 2023 pukul 23.00

Tiba 9 Februari 2023 pukul 09.00

4. Rute Fak Fak - Kaimana

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Sumber: Pos Kupang
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