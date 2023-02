Hasil Liga Italia AS Roma Tundukkan Empoli, Paulo Dybala Layak Jadi Bintang 

PAULO- Pemain Argentina yang kini memperkuat AS Roma, Paulo Dybala. Paulo patut menjadi bintang walaupun tak mencetak gol karena dua gol kemenangan AS Roma atas Empoli 2-0 merupakan assist dari Paulo

POS-KUPANG.COM- Hasil Liga Italia laga AS Roma vs Empoli di Stadio Olimpico, Minggu 5 Februari 2023 dini hari WIB berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan AS Roma tak lepas dari peran Paulo Dybala.

Pemain Argentina, Paulo Dybala patut menjadi bintang walaupun tak mencetak gol.

Gol yang dihasilkan Roger Ibanez pada menit ke-2 dan Tammy Abraham pada menit ke-6, tercipta lewat assist sang penyerang Paulo Dybala.

Dalam laga ini Paulo Dybala berjuang dengan masalah punggung bawah saat Roma menang 2-0 di Serie A atas Empoli.

Pemain internasional Argentina itu tampaknya mengalami benturan ringan dan kemudian berhenti mencengkeram sisi kiri punggung bawahnya sekitar 30 menit pertandingan dimulai.

Awalnya, staf medis melambai kepada Jose Mourinho bahwa pergantian pemain harus dilakukan, namun setelah beberapa menit menjalani perawatan, La Joya bersikeras untuk tetap bermain.

Dia melanjutkan dan terlihat obat gosok dioleskan ke paha kirinya dan sisi kiri punggung bawahnya selama istirahat paruh waktu, kemudian lagi ketika dia diganti pada menit ke-70.

Dybala terlihat dengan kompres es di punggungnya saat dia duduk di bangku cadangan.

Untuk diketahui, AS Roma hanya membutuhkan waktu 6 menit untuk menyelesaikan laga menghadapi Empoli dan melanjutkan balapan Liga Champions.

Giallorossi langsung unggul dengan sundulan dari Ibanez di sepak pojok yang berhasil ditaklukkan oleh Dybala.

Gol ganda tak lama kemudian, dengan Abraham berdiri paling tinggi dari semuanya sehingga AS Roma unggul 2-0.

Hasil AS Roma vs Empoli di Liga Italia 2022-2023, Giallorossi -- julukan AS Roma -- sukses meraih kemenangan dengan skor 2-0.

Roma sudah membuka skor ketika laga baru bergulir dua menit. Roger Ibanez memaksimalkan umpan silang dari Paulo Dybala dan tandukannya tak mampu dihalau Guglielmo Vicario, kiper Empoli.

Hanya empat menit berselang, Giallorossi sudah menggandakan skor melalui Tammy Abraham. Dybala lagi-lagi menjadi kreator melalui umpan sepak pojoknya, yang disambut dengan tandukan keras sang striker asal Inggris.