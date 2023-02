Jadwal Liga Inggris Siaran Langsung SCTV duel Wolverhampton vs Liverpool

POS-KUPANG.COM- Jadwal Liga Inggris siaran langsung beberapa laga dan salah satu partai adalah pertemuan antara Wolverhampton vs Liverpool. Laga ini akan ditayangkan melalui SCTV dan live streaming di Vidio juga lewat Nex Parabola dan Moji.

Wolverhampton akan menjamu Liverpool pada laga pekan ke-22 Premier League 2022/2023, Sabtu 4 Februari 2023.

Saksikan laga selengkapnya laga yang dimainkan di Molineux mulai pukul 22.00 malam WIB, silahkan klik LINK yang ada di bawah ini.

Mengutip Bola, Liverpool melalui tiga laga terakhirnya di Premier League tanpa satu pun kemenangan. Kali ini, bisakah pasukan Jurgen Klopp meraih hasil yang memuaskan?

Krisis pemain dan minimnya aktivitas di bursa transfer musim dingin membuat Liverpool sulit meraih kemenangan. Namun, beruntung, lawannya kali ini, Wolverhampton juga berada dalam form yang mencemaskan.

Dalam 10 laga terakhirnya di Premier League, Wolverhampton mampu meraih dua kemenangan. Terkini, tim besutan Julen Lopetegui itu bahkan dipermak Manchester City tiga gol tanpa balas

Newcastle vs West Ham

Siaran langsung di SCTV lainnya adalah duel Newcastle vs West Haaland. Laga di St. James' Park ini akan digelar pada Minggu (5/2/2023) mulai pukul 00.30 dini hari WIB.

Newcastle sedang dalam tren positif dengan tak terkalahkan dalam lima laga terakhir di semua kompetisi, empat di antaranya sukses meraih kemenangan.

Sementara itu, West Ham berhasil perlahan bangkit dari tren negatif. The Hammers sukses menyapu bersih kemenangan dalam dua laga beruntun di semua kompetisi.(*/Bola)

Jadwal Premier League :

Sabtu, 4 Februari 2023

03:00 WIB - Chelsea vs Fulham - Champions TV 5, Vidio

19:30 WIB - Everton vs Arsenal - Champions TV 5, Vidio

22:00 WIB - Aston Villa vs Leicester - Moji, Champions TV 5, Vidio

22:00 WIB - Wolves vs Liverpool - SCTV, Champions TV 6, Vidio

Minggu, 5 Februari 2023

00:30 WIB - Newcastle vs West Ham - SCTV, Champions TV 5, Vidio

21:00 WIB - Nottingham Forest vs Leeds - Champions TV 5, Vidio

23:30 WIB - Tottenham vs Manchester City - Champions TV 5, Vidio

