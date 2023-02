Wujudkan Pendidikan Berkualitas di Sumba Barat, Save the Children Inisiasi Rumah Belajar Humba

DOKUMEN SAVE THE CHILDREN

POS-KUPANG.COM, WAIKABUBAK - Save the Children menginisiasi Program Sponsorship di Sumba Tengah dan Sumba Barat sejak tahun 2014 hingga tahun 2024.

Misi program yang didanai sponsor adalah untuk memenuhi hak anak atas kesehatan dan kesejahteraan serta memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk bertahan hidup, belajar dan dilindungi.

Program ini bertujuan untuk menjangkau 100.000 anak dan komunitas terkait anak dengan durasi program selama 10 tahun.

Program ini hadir untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan anak-anak di Kabupaten Sumba Barat dan Kabuaten Sumba Tengah.

Baca juga: Bupati Sumba Barat Akui Peran Save the Children Indonesia Membawa Kemajuan Pendidikan di Sumba Barat

Ada lima program utama, yaitu Kesehatan Ibu dan Anak, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Kesehatan dan Nutrisi di Sekolah, dan Pengembangan Remaja.

Demikian rilis dari Sumba Field Manager - Save the Children Indonesia, David Wala, Kamis, 2 Februari 2023.

Pemerintah kata David menyambut baik inisiatif ini.

Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade mengatakan isu penddidikan usia dini dan pendidikan dasar, kompetensi tenaga pendidik menjadi salah satu bagian penting yang menentukan kualitas pendidikan.

Di Indonesia bagian timur, khususnya di Kabupaten Sumba Barat, kompetensi tenaga pendidik yang masih belum memenuhi standar menjadi keprihatinan utama.

Baca juga: Save the Children dan Pemkab Sumba Barat Diskusikan Pembentukan Rumah Belajar Humba

Dibanding dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) skor uji kompetensi guru (UKG) rata-rata 69,12 (profesional: 71,74; pedagogik: 61,99), Kabupaten Sumba Barat memiliki skor UKG rata-rata cukup rendah, yakni 47,52 (profesional: 48,05; pedagogik: 46,29) (Neraca Pendidikan Indonesia, UKG).

Di semua jenjang, kata David, mayoritas guru di Sumba Barat berstatus non PNS, lebih dari 80 persen guru PAUD (Pendidikan Anak Usaha Dini) memiliki pendidikan di bawah D4/S1, dan banyak dari mereka berstatus relawan.

Selain itu, hampir semua guru tidak tersetifikasi di semua jenjang (Neraca Pendidikan Sumba Barat, 2021).

Save the Children kata David, menginisiasi Rumah Belajar Humba sebagai wadah belajar bersama berbasis lokal, inklusif dan hibrid yang bertujuan untuk membangun dan mengembangkan kompetensi guru dan kepala sekolah untuk mencapai pendidikan dasar yang berkualitas di Sumba.

Melalui rumah belajar ini, Save the Children ingin membentuk ekosistem belajar bersama yang inklusif bagi tenaga pendidik dan komunitas yang bergerak di pendidikan sehingga mampu berkontribusi terhadap perbaikan tingkat literasi anak.

Dengan semikian, kata David, rumah belajar ini dapat mewujudkan pendidikan dasar yang berkualitas bagi anak-anak di Sumba.

Baca juga: Dampingan Save The Children, Sampah yang Menjijikkan kini menjadi Pundi-pundi Rupiah

David menyebut, wadah kolaboratif ini memiliki tiga pilar kunci pendekatan, yaitu komunitas penggerak, aktivasi community of practice seperti guru penggerak, KKG, kepala sekolah penggrak untuk program peningkatan kapasitas di bidang kompetensi dan akses ke sumber pembelajaran; wadah inkusif, ruang luring untuk bereksperimentasi dan belajar bersama serta sebagai wadah digital yang berkelanjutan, dapat diandalkan seperti platform merdeka belajar, karier.mu, dan platform belajar lainnya. Selain itu kemitraan strategis, membuka ruang bagi kemitraan transformatif dengan mitra yang memiliki kompetensi di bidang terkait dan ecosystem conventer - pentahelix memfasilitasi dan menggerakkan ekosistem.



“Rumah belajar ini merupakan strategi jangka panjang untuk mewujudkan pendidikan berkualitas bagi anak-anak di Sumba. Untuk itu, kami ingin memastikan keberlanjutan dari inisiasi ini melalui kerja sama dengan pemerintah dalam pemanfaatan rumah belajar untuk para pelaku pendidikan,” ungkap David Wala.

Pemerintah menyambut baik inisiatif ini.

Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade mengatakan, “Saya melihat bagaimana dampak Save the Children kepada anak-anak. Harapannya ada komitmen bersama sehingga saat Save the Children selesai dari Sumba, kami masih dapat meneruskan program-program yang sangat bermanfaat bagi anak-anak. Saya ingin di hari pertama pembukaan rumah belajar ini, langsung ada kegiatan pelatihan untuk guru sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan. Semoga ini bisa menjadi contoh wadah belajar bagi bidang-bidang lainnya.”



Untuk diketahui dalam kolaborasi ini, pemerintah daerah memfasilitasi pengadaan gedung sebagai Rumah Belajar Humba dan pembangunannya akan dilakukan oleh Save the Children. Harapannya melalui wadah ini, dapat menjadi sarana belajar bersama bagi para pelaku pendidikan sehingga dapat mewujudkan pendidikan berkualitas bagi anak-anak Sumba di masa depan.

Hadir, Kadis Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Lobu Ori, M.Pd; Kepala Dinas Kesehatan drg. Bonar Bernadus Sinaga; Kepala DInas PMD, Jefri Dapamerang SP, M.M; Sekretaris Dinas Bappelitbangda dan Kepala Dinas P5A. (*/pol)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS