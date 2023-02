Video Viral TikTok Reaksi Nikita Willy Melihat Ema-Emak Dibandingkan Dengan Dirinya

POS-KUPANG.COM - Baru-bari ini, beredar Video Viral TikTok seperti apa reaksi Nikita Willy melihat emak-emak dibandingkan dengan dirinya.

Ternyata Nikita Willy sudah menonton video seorang creator bernama Riyuka Bunga yang mengeluh soal sikap suaminya.

Dalam Video Viral TikTok tersebut, Riyuka mengeluh lantaran sang suami suka membandingkan dirinya dengan Nikita Willy.

Sebelumnya Nikita Willy tak mengetahui soal video yangg dibuat oleh Riyuka.

la justru diberi tahu oleh beberapa temannya. Setelah menonton video tersebut.

Video Viral TikTok ini Istri dari Indra Priawan ini pun langsung tertawa saat membagikan ulang video buatan Riyuka.

"All my friedns sent me this Made my day. You're beatiful mama @riyukabunga," tulis Nikita Willy.

Dalam video viral itu,Riyuka Bunga terlihat kesal lantaran sang suami selalu membandingkannya dengan Nikita Willy.

Video Viral TikTokAlih-alih menyebalkan,Riyuka tampak lucu dengan celetukan Nikita Willy.

"Nih buat laki gue yang sering banget ngomong,'kok kamu nggak kayak Nikita Willy,udah nikah tetep cantik'.

Eh jakun brimob, Nikita Willy lakinya Indra Priawan ye. Lu Indra keenem aja belum nyampe,Bang," tuturnya.

Tak hanya itu, Riyuka juga membandingkan sang suami dengan Indra Priawan yang mempunyai perusahan taksi.

Sedangkan sang suami masih mengenakan barang versi palsu.

Dia punya perusahan taksi bang,elu masih pake tas Eiger KW.

Segala bandingan bini ama Nikita Willy.

Dia mah kalo lakinya elu pasti penuaan dini sering denger bunyi token abis,"ujarnya.

Video tersebut,viral setelah diunggah oleh pemilik akun

TikTok @mawarolshop82 pada Kamis, 2 Januari 2023.

(zilia pertafun)

