Bambu Hingga Kelor Jadi Senjata Pemprov NTT Bantu Turunkan Emisi Gas Rumah Kaca

POS-KUPANG.COM, LABUAN BAJO - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah menyiapkan strategi jangka panjang dalam mendukung program Pemerintah Pusat, melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.

Menurut Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan, sebagai upaya mengurangi dampak perubahan iklim pihaknya tengah gencar menanam berbagai macam pohon, diantaranya Bambu dan Kelor.

Dia menyebutkan, bambu dapat berkontribusi dalam pengurangan emisi gas rumah kaca karena mampu menyerap dan menyimpan karbon, disisi lain, bambu juga bisa diolah menjadi berbagai produk berkualitas.

Selain itu pemanfaatan bambu juga bisa memberi kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Hal ini menurutnya sejalan dengan program Agroforestri yang dicanangkan KLHK untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan, sekaligus memperkuat sistem ketahanan pangan.

"NTT Punya 2,5 juta bibit bambu dan sudah tanam di 1300 hektare. Bambu itu sangat menyelamatkan NTT karena dalam satu rukun bambu menyimpan 5000 liter air," kata Viktor di Labuan Bajo usai membuka acara Sosialisasi Indonesia FOLU Net Sink 2030, Rabu 1 Februari 2023.

Untuk memastikan program Agroforesti itu berjalan dengan baik di NTT, Viktor meminta agar KLHK menyiapkan tim pengawas lapangan sehingga program yang disiapkan KLHK betul-betul dirasakan dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat NTT.

"Dalam hitungan saya kalau program ini dijalankan dengan baik dengan tim kerja lapangan yang kuat saya yakin 10 tahun kedepan dapat mengurangi angka kemiskinan di NTT," ujar Politisi Partai NasDem itu.

Viktor mengklaim, saat ini pemanfaatan tanaman bambu di NTT berjalan baik. Kedepan pihaknya juga berencana melakukan hilirisasi dengan mengekspor arang bambu ke luar negeri.

"Kami akan siapkan untuk ekspor ke Jepang sudah dapat kontrak yang cukup bagus dan akan kami kirim ke Jepang," ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan, upaya lain yang dilakukan Pemrov NTT dalam mendukung pencapaian target carbon neutral sektor kehutanan pada 2030 adalah dengan konservasi.

"Kami sedang gencar melakukan budidaya rumput laut dan lobster di Mulut Seribu Pulau Rote. Itu daerah konservasi yang sangat baik, sehingga bukan saja membantu menurunkan emisi karbon tetapi juga berkontribusi dalam peningkatan ekonomi masyarakat NTT," tutupnya.

Tak lupa, orang nomor satu di NTT itu juga menyampaikan terima kasih kepada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah menetapkan Labuan Bajo, Manggarai Barat sebagai lokasi digelarnya pembukaan Sosialisasi Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.

